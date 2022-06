Digitaltag in der VHS Marburg

Der Digitaltag in der VHS bietet Kurse online und vor Ort, plus Infos zu Online-Services der Stadtverwaltung. Fotos: Freya Altmüller,Thomas Steinforth i.A.d. Stadt Marburg

MARBURG - Per Virtual Reality zur Biennale, Feldenkrais und gesund Kochen als Online-Kurs oder digital unterschreiben: Am Freitag, 24. Juni, findet der dritte bundesweite Digitaltag auch in Marburg statt.

Die Volkshochschule öffnet an dem Tag ihre Türen vor Ort und online für alle im Netz. In den Räumen der städtischen VHS in der Deutschhausstraße 38 können Gäste um 14 Uhr eine Einführung in die Herstellung von Videos mit dem Smartphone besuchen oder sich um 18 Uhr in das Thema "Ohne Vorkenntnisse zum eigenen Internetauftritt" einführen lassen.

Alle Angebote

sind kostenlos

Kursleiter aus dem Bereich Grundbildung und Deutsch als Fremdsprache bieten zu verschiedenen Zeiten in Präsenz eine Einführung in das VHS-Lernportal an.

An dem Tag gibt es auch Veranstaltungen, die Interessierte von zu Hause aus online besuchen können: Zum Ausprobieren sind die Online-Angebote im Gesundheitsbereich - Feldenkrais oder auch der Kurs "Gesund kochen für zwei". Ein Vortrag um 11 Uhr beschäftigt sich mit dem Thema Medienkompetenz in der politischen Bildung, ein Kurs um 16 Uhr widmet sich englischen Redewendungen. Zum Digitaltag sind alle diese Angebote kostenlos.

Für alle Kurse ist eine Anmeldung bis Donnerstag, 23. Juni, 16 Uhr erforderlich. Zum Vortrag zur Medienkompetenz ist der Anmeldeschluss bereits Dienstag, 21. Juni, um 16 Uhr.

Über 50 Services bietet die Marburger Stadtverwaltung mittlerweile online an - von A wie Anwohnerparken bis Z wie Zuschuss für Dachbegrünung. Darüber informiert die Stadt beim Digitaltag in der VHS. Mitarbeiter des Fachdienstes Digitalisierung zeigen zwischen 12 und 16.30 Uhr etwa, wie die Bürger mit ihrem Online-Banking für Lastschriftmandate unterschreiben können. Am Abend geht der Digitaltag in der VHS fließend in die "Nacht der Kunst" über: Während das Haus mit seinen Fotoausstellungen auf fünf Etagen bis 23 Uhr geöffnet ist, kann parallel zwischen 21 und 22 Uhr im Raum 102 die diesjährige Biennale für aktuelle Fotografie via Virtual-Reality-Brille besucht werden.