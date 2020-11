Diskrepanz bei Inzidenz-Werten: Kreis schiebt schwarzen Peter ans RKI

Nachdem in der Vergangenheit der Landkreis Marburg-Biedenkopf und das Robert Koch-Institut (RKI) Corona-Inzidenzwerte veröffentlicht haben, die sich zum Teil deutlich voneinander unterschieden, hat der Kreis die Prozesse und Meldewege innerhalb seiner Zuständigkeit intensiv kontrolliert. Symbolfoto: dpa

MARBURG-BIEDENKOPF - Nachdem in der Vergangenheit der Landkreis Marburg-Biedenkopf und das Robert Koch-Institut (RKI) Corona-Inzidenzwerte veröffentlicht haben, die sich zum Teil deutlich voneinander unterschieden, hat der Kreis die Prozesse und Meldewege innerhalb seiner Zuständigkeit nach eigener Aussage "intensiv kontrolliert". Landrätin Kirsten Fründt (SPD): "Wir haben bei der Prüfung unserer Abläufe keine schwerwiegenden Fehler oder systematischen Fehlerquellen entdeckt."

Zeitliche Verschiebung

als Ursache für Diskrepanz

Die anfängliche Vermutung, dass vereinzelt die Fallzahlen ganzer Tage vom Gesundheitsamt doppelt weiter gemeldet worden sein könnten, habe sich nicht bestätigt. Allerdings seien in den vergangenen drei Wochen rund 30 einzelne Fälle doppelt erfasst oder doppelt gemeldet worden, also pro Tag ein bis zwei Fälle. "Dies erklärt jedoch nicht die zum Teil deutliche Diskrepanz zu den Werten des RKI", sagte die Landrätin.

Eine mögliche Erklärung dieser Diskrepanz ist nach Einschätzung des Gesundheitsamtes eine zeitliche Verschiebung, die dem Meldeweg über das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt für das Gesundheitswesen an das RKI geschuldet ist. Dies hat das RKI zwischenzeitlich ebenfalls bestätigt und verweist auf Meldeverzüge oder technische Schwierigkeiten. Das RKI hat zudem bereits bestätigt, dass die Zahlen des Kreises entscheidend seien, da dieser die Zahlen direkt vor Ort erhebe.

Das Gesundheitsamt weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Betrachtung der Inzidenzwerte hilfreich sei, um einen mittel- und langfristigen Verlauf zu beobachten. Für das unmittelbare, kurzfristige Geschehen vor Ort hingegen sei es wichtig, das aktuelle Infektionsgeschehen genau zu betrachten, um bei Bedarf schnell und lokal begrenzt eingreifen zu können. Ob es also beispielsweise in Einrichtungen wie Alten-Pflegeheimen, Schulen oder Unternehmen lokal begrenzte Ausbrüche gibt, die gezielt eingegrenzt werden können.