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Dienstag, 28.04.2020 - 16:00
2 min

Donnerstag startet das Marburger Autokino

Auf dem Messeplatz im Afföller gibt es täglich Filme. Das wechselnde Angebot ist für alle Altersklassen gedacht. Karten können nur online gekauft werden.

Auch nach Marburg schwappt ein Trend, der aktuell in vielen Städten aufgegriffen wird: das Autokino. Auf dem Messeplatz im Norden der Stadt laufen ab Donnerstag täglich Filme für kleine und große Zuschauer. Sybolmbild: Heidi Sturm

Auch nach Marburg schwappt ein Trend, der aktuell in vielen Städten aufgegriffen wird: das Autokino. Auf dem Messeplatz im Norden der Stadt laufen ab Donnerstag täglich Filme für kleine und große Zuschauer. Sybolmbild: Heidi Sturm

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