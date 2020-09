Dr. Gerrit Bonacker ist neuer Belegarzt im Diakonie-Krankenhaus Wehrda

Gerrit BonackerFoto: DKH

Marburg-Wehrda (red). Das Diakonie-Krankenhaus (DKH) in Wehrda konnte mit Dr. Gerrit Bonacker einen neuen Belegarzt dazugewinnen. Seit Anfang September erweitert der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie die Leistungen des DKH im Spektrum der Wirbelsäulenchirurgie.

"Mit Dr. Bonacker bauen wir die schon bestehende belegärztliche Zusammenarbeit mit dem Orthopädischen Zentrum Marburg-Mitte aus. Dr. Hans-Henning Gratz, ebenfalls aus dem orthopädischen Zentrum, ist seit Jahren als Operateur und Belegarzt bei uns tätig und wir freuen uns, dass wir Dr. Bonacker als Belegarzt gewinnen konnten", so Volker Röhrig, Krankenhausdirektor. Bonacker war zuletzt für zwölf Jahre als Ärztlicher Leiter in einer mittelhessischen Klinik tätig und wurde unter anderem am Universitätsklinikum Marburg und Gießen ausgebildet. Seit Juli ist er Praxismitinhaber des orthopädischen Zentrums am Erlenring.

"Durch die belegärztliche Zusammenarbeit zwischen Diakonie-Krankenhaus und des Orthopädischen Zentrums bieten sich neue Möglichkeiten für Patienten bei der Betreuung und Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates, wie beispielsweise Bandscheibenvorfälle - von der konservativen Therapie bis hin zur Operation und Nachbehandlung", teilte die Klinik mit.