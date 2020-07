Dramatische Geburt im "Circus Gebrüder Barelli" in Ernsthausen

Ein Mini-Shetland-Pony im "Circus Gebrüder Barelli" hat Nachwuchs bekommen. "Corona" heißt der kleine Hengst, der für die Zirkusmannschaft einem Wunder gleichkommt. Foto: Circus Gebrüder Barelli

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Burgwald-Ernsthausen (red). Für den "Circus Gebrüder Barelli" in Ernsthausen ist es ein Lichtblick in Corona-Zeiten: Ihr Mini-Shetland-Pony hat ein Fohlen zur Welt gebracht. "Eine Sensation", freut sich Zirkusdirektor Timmy Spindler-Barelli und berichtet, wie sie die Geburt erlebt haben.

Am Freitag, 24. Juli, hat die Stallwache der Zirkusmannschaft bei den Stallungen nach dem Rechten gesehen, als ihm auffiel, dass die Fruchtblase der tragenden Mini-Shetland-Stute geplatzt war. "Allerdings war nirgends ein Fohlen zu sehen, sodass wir im ersten Moment davon ausgegangen sind, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat, da es grundsätzlich äußerst selten ist, dass ein Mini-Shetland-Pony ein nur 30 Zentimeter großes Fohlen zur Welt bringen kann", so der Zirkusdirektor. "Wir riefen sofort den zuständigen Veterinärmediziner herbei, denn sollte sich das Fohlen noch im Bauch der Mutter befinden, so wäre es vergiftet worden und wir hätten es umgehend einschläfern lassen müssen und natürlich sollte er auch nach dem Wohlbefinden der Mutter sehen", beschreibt Timmy Spindler-Barelli.

Kleiner Hengst trägt den Namen "Corona"

Die gesamte Familie und das Zirkus-Team habe rund um die Pferdebox in Erwartung des Arztes gestanden. "Wir waren sehr mitgenommen und emotional, da hörten wir auf einmal unter der Treppe ein leises Kratzen. Auf einmal hörten wir, nachdem wir ein paar Minuten geräuschlos verharrt hatten, ein leises Pferdewiehern unter der Treppe hervorkommen", sagt der Zirkusdirektor. "Da stand der kleine Hengst unter der Treppe und guckte uns ganz keck an." Anschließend habe sich das Team um den kleinen Hengst gekümmert und ihm 24 Stunden lang die Flasche gegeben, da er bei seiner Mutter nichts getrunken hatte und dringend zu Kräften kommen musste.

Fotos Ein Mini-Shetland-Pony im "Circus Gebrüder Barelli" hat Nachwuchs bekommen. "Corona" heißt der kleine Hengst, der für die Zirkusmannschaft einem Wunder gleichkommt. Foto: Circus Gebrüder Barelli Ein Mini-Shetland-Pony im "Circus Gebrüder Barelli" hat Nachwuchs bekommen. "Corona" heißt der kleine Hengst, der für die Zirkusmannschaft einem Wunder gleichkommt. Foto: Circus Gebrüder Barelli 2

"Mittlerweile ist der kleine Racker drei Tage alt, trinkt bei seiner Mutter, die die Geburt auch blendend überstanden hat und ist putzmunter", teilt der "Circus Gebrüder Barelli" in einer Pressemitteilung mit.

Für Zirkusdirektor Timmy Spindler-Barelli ist die Geburt "ein keines Fünkchen Hoffnung in diesen für uns doch sehr dunklen Zeiten. Leider sind ja sämtliche Großveranstaltungen bis auf Weiteres untersagt und so ist für uns jeder Tag ein Überlebenskampf." Ein Name für das Fohlen war übrigens auch schnell gefunden: "Corona".