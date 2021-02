Drei Festnahmen nach Raubüberfall in Marburg

Einen schnellen Fahndungserfolg nach einem Raubüberfall meldet die Polizei aus Marburg. Symbolfoto: VRM

MARBURG - Zwei junge Männer (17 und 14 Jahre) sind verdächtig, am vergangenen Donnerstag, 28. Januar, einen 14-jährigen Marburger überfallen zu haben und eine Bluetooth-Musikbox gestohlen zu haben.

Das Opfer war in Begleitung von zwei Freunden am Marburger Hauptbahnhof. Der Jugendliche wurde mit einem Schraubenzieher bedroht. Ein 18-Jähriger steht laut Polizei im Verdacht, den beiden Haupttätern diesen überlassen zu haben. Die alarmierten Beamten nahmen wenig später den Tatverdächtigen nahe dem Tatort fest. Er wurde, nachdem ein in einem gesonderten Verfahren bereits existierender Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt wurde, in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Auch die beiden Hauptverdächtigen der Tat ermittelte die Polizei rasch: Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde am Freitag, 29. Januar, seiner Wohnanschrift festgenommen. Dort stießen die Beamten zudem auf einen 14-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Marburg gegen diese beiden Tatverdächtigen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl, welcher jedoch jeweils unter Auflagen außer Vollzug gesetzt werden konnten.

Im Zusammenhang mit dem Raub sucht die Kripo Marburg zwei Zeuginnen, die kurz vor der Tat auf das 14-jährige Opfer aufmerksam geworden waren, ihn angesprochen und Hilfe angeboten hatten. Die Frauen sollen sich unter der Telefonnummer 0 64 21-40 60 bei der Polizei zu melden.