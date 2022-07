Drogen, Flucht und geklaute Kennzeichen

Nach kurzer Flucht hat die Polizei, die eigentlich nur einen Wagen kontrollieren wollte, einen Mann vorübergehend festgenommen. Zwei weitere Männer flüchteten. Symbolfoto: dpa

MARBURG - Zwei von drei Autoinsassen gelang die Flucht, den Dritten hat die Polizei festgenommen. Alle drei saßen nach Angaben der Polizei in einem Auto mit falschen Kennzeichen. Der Festgenommene habe zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden.

Die Polizei, so die Mitteilung, habe am Donnerstagmorgen, 21. Juli, um kurz nach 6 Uhr, ein Auto verfolgt, nachdem der Fahrer Gas gegeben habe, um der bevorstehenden Kontrolle in der Emil-von-Behring-Straße zu entgehen. Der Fahrer habe sich dann aber doch anders entschieden und schon nach kurzer Strecke den Wagen gestoppt. Zwei der drei Insassen, der Fahrer und der hintere Mitfahrer, seien aber, kaum dass der Wagen hielt, geflüchtet. Den Dritten, einen polizeibekannten 32-Jährigen, nahm die Polizei vorübergehend fest. Die Fahndung nach den beiden wohl durch den Wald in der Marbach Richtung Wehrda Geflüchteten sei erfolglos verlaufen. Noch dazu sei während der gesamten Aktion der gestoppte Pkw rückwärts gerollt und leicht mit dem Streifenwagen kollidiert. Bei der Überprüfung habe sich herausgestellt, dass die montierten Kennzeichen nicht an dieses, sondern an ein anderes Auto gehörten.

Im Kofferraum hätten zudem weitere fremde, mutmaßlich gestohlene Autokennzeichen gelegen. Die Polizei stellte den Pkw und alle Kennzeichen sicher. Die Ermittlungen dauern an.