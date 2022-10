Durchhänger? Marburger plädiert für regelmäßiges Nickerchen

Ein Mittagschläfchen im Büro? Nap Pods sind der letzte Schrei in vielen Büros von Konzernen in den USA. ( Foto: Thorsten Richter)

MARBURG - Ein regelmäßiger Mittagsschlaf: Das ist doch nur etwas für Kleinkinder oder Senioren, oder? Weit gefehlt, wer das Erlebnis des Mittagsschlafs zuletzt in der Kita hatte und derzeit "voll im Arbeitsleben steht", sollte vielleicht einmal etwas Neues wagen und versuchsweise die kleine Ruhe zwischendurch einplanen, die auf Englisch schlicht als "Napping" bezeichnet wird.

NAPPUCCINO-EFFEKT UND HILFE FÜR FRÜHAUFSTEHER Beim richtigen Mittagsschlaf kommt es auf die richtige Zeitdauer an.Achtung: Wer sich länger als eine halbe Stunde in den Mittagsschlaf fallen lässt, läuft Gefahr in eine Art Schlaftrunkenheit zu fallen, und auch das Gehirn versinke dann in den Tiefschlaf. "Dann fühlt man sich nach dem Aufwachen regelrecht benommen und braucht länger, um in Schwung zu kommen", erklärt Schlafforscher Werner Cassel. Und es könne dann auch zu Problemen mit dem nächtlichen Schlafrhythmus kommen.Der Tipp lautet, einen Wecker oder Handy-Wecker zu stellen oder vor dem Mittagsschlaf einen Kaffee zu trinken. Dieser "Nappuccino" hilft dann nämlich wiederum nach rund 20 Minuten mit dem wachmachenden Koffein-Effekt erheblich beim Erwachen.Grundsätzlich gelte auch: Vor allem für die "Lerchen" - also die Menschen, die gerne und gut früh aufstehen - eigne sich das Instrument des Mittagsschlafs.Für die "Nachtmenschen" oder "Spättypen" sei es aber auch möglich, sich nach der Arbeit am späten Nachmittag einfach einmal etwas länger auf die Couch zu legen. Lesen Sie auch: UKGM: Direktoren stellen Forderungen an Rhön AG

Jedenfalls gibt es zahlreiche Studien aus der schlafmedizinischen Forschung, die grundsätzlich bestätigen, dass sich ein regelmäßiger Mittagsschlaf durchaus positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken kann. "Ich wäre für die tägliche Mittagsruhe. Man bleibt gesünder und hat meistens eine bessere Leistungsfähigkeit", sagt dazu Werner Cassel, Psychologe und Schlafforscher aus dem Schlaflabor am Uni-Klinikum in Marburg.

Zwischen 20 und 30 Minuten in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr für die Mittagsruhe einplanen: Das ist die derzeitig gültige Lehrmeinung, die in vielen Studien und populärwissenschaftlichen Aufsätzen als ideal angesehen wird. Das bestätigt auch Werner Cassel so. Allerdings meint er: "Manchmal reicht es auch, nur abzuschalten und kurz zu ruhen." Denn auch dadurch könne schon ein gewisser Erholungseffekt erzielt werden.

Werner Cassel, Psychologe und Schlafforscher aus Schlaflabor am Uni-Klinikum Marburg

Auf jeden Fall seien positiven Effekte eines solchen kurzen Mittagsschlafs auch wissenschaftlich erwiesen: Sinkender Blutdruck, die Entspannung der Muskeln sowie die geringere Ausschüttung von Stresshormonen zählt Cassel als die wichtigsten Pluspunkte auf. Der Mittagsschlaf sei ein essenzielles Gegenmittel gegen das "Mittagstief", das unweigerlich die meisten Menschen zur Mittagszeit ereile.

"Nach sechs Stunden Wachheit kommt die Müdigkeit", erklärt der Schlafforscher. In der Ruhephase des leichten Mittagsschlafs könne das Gehirn dann wieder die "Wachmacher"-Hormone produzieren, die uns aus dem Mittagstief herausholen.

Doch auch dem Schlafforscher ist bewusst, dass in Deutschland die Kultur des Mittagsschlafs längst noch nicht so ausgeprägt ist wie beispielsweise in den USA oder Japan, wo Firmenchefs der Belegschaft in den Büros ausdrücklich das Ausruhen in der Mittagszeit erlauben oder nahelegen.

"In Deutschland wird generell die Bedeutung der Ruhe und des Nichtstuns unterschätzt", bedauert Werner Cassel. "Wir sollten lernen, dass man sich das trauen darf, und es wäre gut, wenn es solche Möglichkeiten auch am Arbeitsplatz geben würde", plädiert Cassel für die Mittagsruhe auch in Firmen oder Institutionen. Dabei ist er sich der Widerstände und Hemmnisse durchaus bewusst. "Viele arbeiten in Großraumbüros, wo es nicht so einfach ist, das durchzusetzen", sagt er.

Dabei zeigen aus seiner Sicht auch das Beispiel der "Siesta" nach dem Mittagessen in den südlichen Ländern oder auch die Schlafkultur der alten Kulturvölker, dass wir Menschen durchaus auf eine solche Mittagsruhe programmiert seien.

Werner Cassel, Psychologe und Schlafforscher aus Schlaflabor am Uni-Klinikum Marburg

In den USA gehören unter anderem in den großen "Silicon Valley"-Konzernen mittlerweile sogar schon sogenannte "Nap Pods" zur Standard-Büroausstattung. In diesen futuristisch anmutenden Mischungen aus "Lounge Chairs" und überdimensionalen Weltraum-Helmen können die Büroangestellten in einer Liegestellung wie Astronauten vor dem Take-off sehr angenehm ihren Mittagsschlaf im Büro halten. "Das sind nette Gimmicks. Aber man braucht das nicht zwingend so", urteilt der Marburger Schlafforscher. "Man kann auch einfach die Füße hochlegen und sich entspannen."

Das Wesentliche dabei sei allerdings, sich nicht zu hohem potenziellen Entspannungs- und Mittagsschlafstress auszusetzen, meint Werner Cassel. Stattdessen sei es wichtig, einmal für eine gewisse Zeit am Nachmittag einfach loszulassen und zu entspannen. "Ob wir dann schlafen oder nicht: Das entscheiden wir selber."

Von Manfred Hitzeroth