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Donnerstag, 02.04.2020 - 14:00
4 min

Ehemalige Erddeponie im Amöneburger Steinbruch soll Freizeitpark werden

Am Fuße der Amöneburg soll ein Erlebnispark mit Sommerrodelbahn und Streichelzoo mit Affen für die ganze Familie entstehen. Die Investoren kommen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Von Florian Lerchbacher
Amöneburg bekommt eine echte Attraktion: Bald leben Kattas am Fuß des Berges. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

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Amöneburg bekommt eine echte Attraktion: Bald leben Kattas am Fuß des Berges. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Amöneburg bekommt eine echte Attraktion: Bald leben Kattas am Fuß des Berges. Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Diplom-Geologe Folke Diederich (von links), Bürgermeister Michael Plettenberg sowie Alfred, Tobias und Andreas Görge stellen - mit dem ehemaligen Steinbruch im Hintergrund - das Projekt mit genügend Abstand zueinander vor. Foto: Florian Lerchbacher

Diplom-Geologe Folke Diederich (von links), Bürgermeister Michael Plettenberg sowie Alfred, Tobias und Andreas Görge stellen - mit dem ehemaligen Steinbruch im Hintergrund - das Projekt mit genügend Abstand zueinander vor. Foto: Florian Lerchbacher

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