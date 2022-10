Ein düsteres Kapitel Marburger Geschichte

Mit dem neuen Themenweg "Braunes Marburg" beleuchtet die Stadt Marburg ihre Geschichte in der NS-Zeit - der Weg führt auch zum Kilian in der Oberstadt. Foto: Patricia Grähling

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - "Marburg erinnern" lautet einer der Schwerpunkte zum Stadtjubiläum "Marburg800". Dabei blickt die Stadt auch auf die düsteren Seiten ihrer Geschichte zurück und arbeitet diese in dem neuen Themenweg "Braunes Marburg" auf.

"Der neue Themenweg füllt eine Leerstelle in der Erzählung über die Geschichte der Stadt", sagte Elisabeth Auernheimer, Vorsitzende der Geschichtswerkstatt Marburg.

Die Marburger Journalistin Gesa Coordes stellte den neuen Themenweg "Braunes Marburg" vor. Bei dem Stadtspaziergang, den sie entwickelt hat, handelt es sich um ein Projekt der Geschichtswerkstatt Marburg zum Stadtjubiläum "Marburg800". Dabei bilden die jahrelangen Recherchen, Veröffentlichungen und Projekte der Werkstatt zur NS-Zeit die Grundlage. Mit dem neuen Weg blickt die Stadt inhaltlich ganz bewusst auch auf die düsteren Seiten ihrer 800-jährigen Stadtgeschichte zurück.

Schon vor der Machtergreifung 1933 herrschten die Nationalsozialisten in Marburg. 1930 bildete die NSDAP die stärkste Fraktion und hatte bereits zwei Jahre später die absolute Mehrheit inne. Dabei lagen die Ergebnisse bei jeder Wahl über dem Reichsdurchschnitt. Auch an der Philipps-Universität wählten zwei Drittel der Studierenden schon 1932 den NS-Studentenbund.

Vom Hindenburg-Grab

zum Garten des Gedenkens

Die Route startet an der Elisabethkirche. Denn hier liegt das Grab des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. In der Oberstadt begegnen einem eine Vielzahl an kleinen Messingplatten, die sogenannten "Stolpersteine". Die Platten des Künstlers Gunter Demnik erinnern vor ihren einstigen Wohnorten an die Marburger Jüdinnen und Juden. Der Weg führt dann unter anderem über den "Garten des Gedenkens". Dort zündete die SA am 9. November 1938 die Marburger Synagoge an. Der Stadtspaziergang dauert etwa 45 Minuten, mit Nebenwegen auch bis zu zwei Stunden.

Der Stadtspaziergang "Braunes Marburg" ist als Flyer im Marburger Tourismusbüro, Biegenstraße 15, erhältlich und lässt sich unter www.marburg.de/braunes-marburg herunterladen. Unter diesem Link gibt es außerdem weiterführende Informationen zu den einzelnen Stationen.