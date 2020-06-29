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Montag, 29.06.2020 - 15:30
4 min

Ein Jahr später, aber mit Herzblut

Der Buchenauer Grenzgang kann coronabedingt erst nächstes Jahr stattfinden. Über Enttäuschung und neue Pläne spricht Bürgeroberst Mark Noll.

Von Sascha Valentin
Ein Bild, das es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben wird: Beim Grenzgang Buchenau warten alle auf das Startzeichen zum Erklimmen des Steilhangs an der Bundesstraße 62. Stattdessen soll nun vom 15. bis 19. Juli 2021 gefeiert werden. Archivfoto: Sascha Valentin

Ein Bild, das es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben wird: Beim Grenzgang Buchenau warten alle auf das Startzeichen zum Erklimmen des Steilhangs an der Bundesstraße 62. Stattdessen soll nun vom 15. bis 19. Juli 2021 gefeiert werden. Archivfoto: Sascha Valentin

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Fotos
Ein Bild, das es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben wird: Beim Grenzgang Buchenau warten alle auf das Startzeichen zum Erklimmen des Steilhangs an der Bundesstraße 62. Stattdessen soll nun vom 15. bis 19. Juli 2021 gefeiert werden. Archivfoto: Sascha Valentin

Ein Bild, das es in diesem Jahr coronabedingt nicht geben wird: Beim Grenzgang Buchenau warten alle auf das Startzeichen zum Erklimmen des Steilhangs an der Bundesstraße 62. Stattdessen soll nun vom 15. bis 19. Juli 2021 gefeiert werden. Archivfoto: Sascha Valentin

Auch in schweren Zeiten wie diesen hält Bürgeroberst Mark Noll den Führungsstab für den Grenzgang in Buchenau fest in der Hand. Foto: Sascha Valentin

Auch in schweren Zeiten wie diesen hält Bürgeroberst Mark Noll den Führungsstab für den Grenzgang in Buchenau fest in der Hand. Foto: Sascha Valentin

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