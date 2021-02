Ein Kleinbus voller Lebensmittel fährt zur Marburger Tafel

Ein Kleinbus voller Bio-Lebensmittel ist bei der Tafel eingetroffen: Rewe-City-Marktleiterin Anna-Lisa Linker (v.l.), Tafel-Vorsitzende Rita Vaupel, Tafel-Vorstandsmitglied Helga Schlichterle-Sill und die Geschäftsführerin der "kommunikatöre", Sabine Frieg. Foto: die kommunikatöre

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Mehl, Zucker, Kaffee, Konserven und Reis: Am Ende hüpften Bioprodukte im Wert von über 1000 Euro in den virtuellen Warenkorb, den "die kommunikatöre" eigens für diese Spendenaktion ins Leben gerufen haben.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass die Aktion so toll angenommen wurde", sagt Sabine Frieg, Geschäftsführerin der Marburger Kommunikationsagentur. Normalerweise hätten sich die zahlreichen Kunden der Agentur, wie jedes Jahr, über ein kreatives Weihnachtsgeschenk freuen dürfen.

Stattdessen gab es Mitte Dezember eine E-Mail mit einem Link. Hört sich zunächst nicht besonders spektakulär an. Jedoch beinhaltete das Kunden-Anschreiben die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Und zwar zugunsten der Marburger Tafel.

Alles, was die Adressaten dafür brauchten, war ein wenig Zeit. Mit ein paar wenigen Klicks auf der eigens dafür entwickelten Internetseite wählten die Angeschriebenen ein Produkt ihrer Wahl aus dem Sortiment, das sofort in den Spendenkorb wanderte.

Die Agentur übernahmen alle Kosten und verdoppelten jede eingegangene Spende. Ein besonderes Dankeschön richtete Frieg in diesem Zusammenhang an Anna-Lisa Linker vom Rewe-City-Markt in Marburg. Denn als Frieg die Bestellung der Bio-Produkte aufgab, war die Marktmanagerin von der Idee so angetan, dass sie nach Absprache weitere Lebensmittel im Wert von 500 Euro beisteuerte. So kamen insgesamt Waren im Wert von 1500 Euro zusammen.

Mit einem Kleinbus, vollgepackt mit den Bio-Lebensmitteln, ging es zur Übergabe der Spenden zum Sitz der Marburger Tafel. Beim Ausräumen der Waren geriet die Vereinsvorsitzende der Tafel, Rita Vaupel, ins Schwärmen: "Eine klasse Aktion! Sie haben da so tolle Sachen ausgesucht. Und da wir hauptsächlich frische Ware bekommen, passen diese haltbaren Produkte perfekt."

Täglich rund

200 Kunden bei der Tafel

Zur Marburger Ausgabestelle der Tafel kommen täglich im Schnitt 200 Kunden. Kreisweit sind es sogar 3000 Menschen, die vom Angebot profitieren, das von 250 ehrenamtlichen Mitarbeitern realisiert wird. Die Marburger Tafel wird von 160 Supermärkten unterstützt und ist natürlich auch auf private Spenden angewiesen.