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Donnerstag, 18.06.2020 - 17:00
2 min

Ein neuer Ort zum Gesundwerden entsteht

Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marburger Ortenberg erhält einen Neubau für rund 20,9 Millionen Euro. Einweihung soll im Herbst 2021 erfolgen.

Von Heiko Krause
Am Ortenberg mit Blick auf das Marburger Schloss und die Altstadt entsteht der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Am Ortenberg mit Blick auf das Marburger Schloss und die Altstadt entsteht der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Krause

Am Ortenberg mit Blick auf das Marburger Schloss und die Altstadt entsteht der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Krause

Katja Becker erläutert bei der Baustellenbesichtigung anhand von Bauplänen und Visualisierung Konzept und Aussehen der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Krause

Katja Becker erläutert bei der Baustellenbesichtigung anhand von Bauplänen und Visualisierung Konzept und Aussehen der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Foto: Heiko Krause

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