Einbrecher im Keller gefasst

CÖLBE - Cölbe (red). Zwei junge Männer sind verdächtig, am Dienstag, 18. Mai, gegen 18.15 Uhr in den Keller eines Einfamilienhauses in Cölbe eingebrochen zu sein und dort Wertgegenstände entwendet zu haben. Der 18-jährige marokkanische Staatsangehörige und der 17-jährige algerische Staatsangehörige konnten noch am Tatort vorläufig festgenommen werden, teilten Marburger Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit.

18-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen ertappte der 47-jährige Bewohner des Einfamilienhauses die beiden Männer auf frischer Tat und hielt sie fest.

Hiergegen wehrten sich beide und es kam zu einem Handgemenge, im Zuge dessen sich der 47 Jahre alte Mann eine Platzwunde am Kopf zuzog. Er konnte jedoch die Flucht der Männer verhindern, sodass diese kurz später durch die alarmierte Polizei vorläufig festgenommen werden konnten.

Bei der Durchsuchung der Beschuldigten konnte vermeintliches Diebesgut sowie bei dem 18-jährigen Mann ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg gegen beide Beschuldigte Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des schweren räuberischen Diebstahls, des Wohnungseinbruchsdiebstahls und der gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrunds der Fluchtgefahr.

Der 18-jährige Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen den 17-jährigen Beschuldigten wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.