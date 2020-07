Eine farbenfrohe Kometennacht

Jetzt teilen:

Das Foto hat Michael Agricola Montagnacht an der Kirche in Goßfelden geschossen, wo die freie Aussicht Richtung Norden einen guten Blick auf den Kometen Neowise erlaubt. "Brauchte es also nur noch das richtige Gerät - vor allem ein Stativ und möglichst einen Selbstauslöser für verwackelungsfreie Bilder - und etwas Geduld und Experimentierfreude bei der Auswahl der richtigen Belichtungsparameter. In diesem Fall führten Blende 4 und acht Sekunden Belichtungszeit bei 3200 ISO zu einem farbenfrohen Foto", verrät der Fotograf. Der Komet Neowise lässt sich bis 25. Juli gut beobachten - ab 23 Uhr im Nordnordwesten tief über dem Horizont, morgens bis gegen 3.30 Uhr im Nordnordosten. Foto: Michael Agricola