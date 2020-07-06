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Montag, 06.07.2020 - 12:45
3 min

Eine letzte Ruhestätte für Haustiere in Wetter

Der Unterrospher Kevin Hellwig bietet auf einem gepachteten Grundstück der Stadt Wetter Tierbestattungen an.

Von Götz Schaub
Der 24-jährige Kevin Hellwig hat sich in Unterrosphe ein Büro eingerichtet, wo er Menschen empfängt, die Abschied von ihren lieben Haustieren nehmen mussten. Er bietet von der Fahrt zum Krematorium bis zur Bestattung einen Rund-Um-Service an. Foto: Götz Schaub

Der 24-jährige Kevin Hellwig hat sich in Unterrosphe ein Büro eingerichtet, wo er Menschen empfängt, die Abschied von ihren lieben Haustieren nehmen mussten. Er bietet von der Fahrt zum Krematorium bis zur Bestattung einen Rund-Um-Service an. Foto: Götz Schaub

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