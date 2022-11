Wintersport im Marburger Eispalast: Vom 2. Dezember bis 5. Februar können große und kleine Gäste wieder die Schlittschuhe schnüren. (© Stefanie Ingwersen/Stadt Marburg)

MARBURG - Der Marburger Eispalast öffnet am 2. Dezember seine Pforten im Georg-Gaßmann-Stadion. Den Winterspaß gibt es diesmal bis 5. Februar 2023 - und in einer energiesparenden Variante, denn die Besucher gleiten ab diesem Jahr auf einer synthetischen Bahn. "Eislaufen ohne Eis", so lautet das Motto.

Ein System aus speziellen Platten ermöglicht gewohntes Eislaufvergnügen ohne den enormen Verbrauch von Wasser und Strom zum Herstellen der Eisfläche. So kann ein Vielfaches an Energiekosten eingespart werden. Ausschlaggebend für das optimale Gleiten auf der synthetischen Bahn ist außerdem der Schliff der Schlittschuhe. Hierfür wurde eigens eine spezielle Schleifmaschine angeschafft, mit der die Leih-Schuhe vor Ort stets optimal für das Gleiten auf der Bahn vorbereitet sind. Besucher haben die Möglichkeit, ihre Schlittschuhe vor Ort schleifen zu lassen. Auf dem Programm stehen vielfältige Angebote, von denen viele ohne Anmeldung genutzt werden können, wie etwa das Anfängercoaching (sonntags, 10 bis 12 Uhr), das Eishockeytraining für Jugendliche und Erwachsene (montags ab 18.30 Uhr, beziehungsweise 20 Uhr), der Nachtsport (16. Dezember, 6. und 20. Januar) und das inklusive Kombine Eislaufprogramm (montags 10 bis 12 Uhr).

Eine Anmeldung braucht es für die Kleine Eisschule (28. Dezember und 4. Januar) sowie für das Eishockeyangebot für Kinder (3. und 5. Januar).

Der 18. Eispalast wird am Freitag, 2. Dezember, um 13.30 Uhr von Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD), Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Grüne) und Stadträtin Kirsten Dinnebier (SPD) eröffnet. An diesem Tag ist der Einlass von 12.30 bis 15 Uhr kostenlos.

Der Eispalast ist von 2. Dezember bis 5. Februar von 10 bis 22 Uhr täglich geöffnet - außer an Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, an Silvester und an Neujahr. Montags ab 18 Uhr gibt es wegen des Eishockeytrainings kein freies Eislaufen. Ebenso gibt es am Mittwoch, 14. Dezember, ab 16 Uhr und am Donnerstag, 26. Januar, ab 18 Uhr kein freies Eislaufen.

Der Eintritt kostet für Kinder 4 Euro, für Erwachsene 5 Euro. Schuhe gibt es in den Größen 24 bis 48 für 3,50 Euro zum Ausleihen. Schulen, Kindergärten und Jugendgruppen können sich für eine Einführung in Eishockey, für Gruppenspiele oder für eine Einführung ins Schlittschuhlaufen anmelden unter eispalast@marburg-stadt.de und erhalten von Montag bis Freitag bis 14 Uhr freien Eintritt.