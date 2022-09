Entengaudi in Weidenhausen

So gehen die Enten in den Wettbewerb, aber nicht nur, um als Erste ins Ziel zu schwimmen, sondern auch, um vielleicht als Show-Ente abzuräumen. Foto: Aktionsgemeinschaft Weidenhausen

MARBURG-WEIDENHAUSEN - Am Sonntag, 9. Oktober, wird es wieder gelb und bunt auf der Lahn: Dann locken der herbstliche Weidenhäuser Straßenflohmarkt und das Marburger Entenrennen in den Marburger Stadtteil.

Geschmückt, bemalt und herausgeputzt können die besten zehn Show-Enten ordentlich Schönheitspreise abräumen - oder sich mit einer Startnummer versehen und möglichst unter den zehn ersten Enten als schnellste schwimmend ins Ziel treiben lassen. Die Enten können in den Weidenhäuser Geschäften, Lokalen, Pubs, Ateliers und Galerien für 3 Euro erworben werden sowie in zahlreichen weiteren Marburger Geschäften oder im Tourismusbüro in der Stadthalle. Der Erlös kommt der Leukämie Kinder-Station des Uniklinikums Marburg zugute.

Wer besonders hübsch ist, hat Chancen auf einen Preis

Neben dem Straßenflohmarkt von 10 bis 18 Uhr, an dem sich alle Weidenhäuser mit einem Stand beteiligen können, gibt es dieses Jahr noch einen Entenbastel- und Schmuck-Workshop. Dieser findet bereits am 1. Oktober ab 14 Uhr im Weidenhäuser Pub Unique, in der Galerie JPG und im Atelier W53-Heiko Haus statt.

Die geschmückten oder nummerierten Enten können dann am Sonntag, 9. Oktober, zwischen 11 und 12.30 Uhr an der Entenrennstation der Aktionsgemeinschaft Weidenhausen abgegeben werden. Die Entchen werden von der DLRG Marburg um 13 Uhr zu Wasser gelassen, im Zieleinlauf wieder eingesammelt und prämiert.

Um 19 Uhr findet eine kleine kabarettistisch-skurill und facettenreich angehauchte Erzählungslesung rund um das Leben der wohl berühmtesten Ente der Welt mit Frank-Andre Sikora in der Galerie JPG, (Weidenhäuser Straße 34) statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.