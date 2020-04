Entwarnung: Koffer an Marburger Südbahnhof ungefährlich

(Archivfoto: Naumann) (Archivfoto: Naumann)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Die Polizei gibt Entwarnung: Der am Südbahnhof vor einer Sparkassenfiliale abgestellte Koffer ist leer. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Der verdächtige Koffer wurde gegen 6.45 Uhr in der Frauenbergstraße entdeckt und der Polizei gemeldet. Der Bereich rund um den Südbahnhof wurde komplett gesperrt, Busse des öffentlichen Nahverkehrs umgeleitet und der Bahnverkehr im Nahbereich zunächst eingestellt.

Experten des Landeskriminalamtes untersuchten den Gegenstand mit einem Roboter. Um 10.05 Uhr konnten die Ermittler Entwarnung geben. Die Absperrmaßnahmen wurden im Anschluss sofort aufgehoben. Auch der Zugverkehr rollt wieder.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bitte um Mithilfe: Wem sind in der Nacht oder am frühen Morgen an der Sparkasse oder im Umfeld des Bahnhofes verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Abstellen des Koffers vor dem Geldautomaten beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.