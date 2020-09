Erneut Apotheken aufgebrochen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Bereits in der letzten Woche berichtete die Polizei über Einbrüche in Apotheken im Marburger Stadtgebiet. In der Nacht auf Freitag, 18. September, waren Unbekannte erneut aktiv und drangen gewaltsam in zwei Apotheken ein. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Um 23.45 Uhr traf es zunächst eine Apotheke in der Universitätsstraße. Die Täter durchsuchten Schubladen, machten aber nach ersten Erkenntnissen keine Beute und suchten das Weite. Gegen 2.55 Uhr hatten die Einbrecher im Schlossberg-Center mehr Erfolg. Sie erbeuteten etwas Bargeld und eine geringe Anzahl Medikamente. Einige Verpackungen wurden später ohne Inhalt in der Untergasse aufgefunden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeigen, sich unter Telefon 0 64 21-40 60 zu melden.