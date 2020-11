Erstaufnahmelager:116 Corona-Fälle

Bei 116 Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt ist bislang das Corona-Virus nachgewiesen worden. Archivfoto: Uwe Zucchi/dpa

NEUSTADT - Bei 116 Bewohnern der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung in Neustadt ist das Corona-Virus nachgewiesen worden. Das ist das Zwischenergebnis einer Reihentestung, die das Gesundheitsamt angeordnet hatte. 159 Testergebnisse waren negativ. 32 Bewohner gelten als genesen.

Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung positiv auf den COVID-19-Erreger getestet worden waren, erfolgte die Reihentestung in enger Abstimmung zwischen dem Gesundheitsamt und dem Regierungspräsidium Gießen. Am Donnerstag und Freitag unterzogen sich alle 600 Bewohner den Tests. Rund die Hälfte der Testergebnisse liegt inzwischen vor.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes erklärte, dass es derzeit keine Hinweise darauf gebe, dass es außerhalb der Einrichtung in Neustadt zu einem signifikanten Anstieg der Infektionszahlen gekommen sei. "Dort, wo die die einschlägigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, ist das Ansteckungsrisiko gering", sagte Dr. Birgit Wollenberg.

Betroffene sind isoliert untergebracht

Alle von einem positiven Test Betroffenen und alle Kontaktpersonen sind laut Pressemitteilung des Landkreises in zwei Gebäuden isoliert untergebracht. Außenkontakte der Bewohner unterlägen strengen Auflagen. Für die Einhaltung der Quarantäneanordnungen und die Erfüllung der weiteren Auflagen sorge das RP Gießen. Das Gesundheitsamt überwache die Einhaltung der Auflagen.

Demnach dürfen nur noch Personen das Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung verlassen, die nachweislich eine Corona-Infektion überstanden haben, also aus der Absonderung entlassen und nicht mehr infektiös sind. Wenn Personen nachweislich keinen engen Kontakt zu einem aktiven Fall in den vergangenen 14 Tagen hatten oder zu denjenigen, deren Testergebnis aktuell noch aussteht, und deren eigenes Testergebnis negativ ist, dürfen sie die Einrichtung ebenfalls verlassen.

Die Einrichtung bleibt bis auf Weiteres für Neuaufnahmen und Zuweisungen an die Kommunen gesperrt. Bis zum Vorliegen aller Befunde wurden außerdem Zusammenkünfte untersagt. Insbesondere in geschlossenen Räumen und außerhalb der gewöhnlichen Sozialgemeinschaften.

Groll: Zunahme wirft

viele Fragen auf

"Die Zunahme der Infektionen erfüllt mich mit großer Sorge und wirft auch viele Fragen auf", wird Neustadts Bürgermeister Thomas Groll (CDU) in der Pressemitteilung zitiert. Über die maßgeblichen Gründe für die hohen Fallzahlen wolle er nicht weiter spekulieren, da ihm der Einblick in den Alltag der Einrichtung fehle. Thomas Groll: "Tatsache ist aber, dass das Geschehen nun dazu führen muss, alle bisherigen Maßnahmen zu überdenken und wo nötig, unverzüglich nachzubessern." Nach Kassel handele es sich schließlich bereits um die zweite Masseninfektion in einer hessischen Erstaufnahmeeinrichtung.

Als einen Grund für die große Zahl der Infizierten sieht Groll, dass sich die Ansteckungsgefahr mit Corona erhöht, wenn Menschen auf engem Raum zusammenleben oder -arbeiten. Dies habe sich in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt und gelte nicht nur für Erstaufnahmeeinrichtungen. Daher sei es umso wichtiger, an diesen Orten die Hygiene- und Abstandsregeln strikt einzuhalten. Dies zu gewährleisten und zu kontrollieren, sei zwingende Aufgabe der jeweiligen Verantwortlichen. Groll: "Als Kommune in der eine Erstaufnahmeeinrichtung durch das Land geschaffen wurde, müssen wir uns darauf verlassen können, dass dort alles getan wird, um die Risiken zu minimieren."