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Dienstag, 05.05.2020 - 12:52
3 min

Erste Live-Schalte aus der Moschee

Aus der Moschee hinaus in die Welt und besonders nach Marburg. Das war das Motto und Ziel der ersten Live-Schalte der Islamischen Gemeinde Marburg. Anstatt im großen Ramadanzelt gemeinsam zu feiern und das Fastenbrechen zu begehen, gab es eine virtuelle Ausgabe im Internet.

Von Katja Peters
Sheikh Yassin Batieh betet vor der Übertragungskamera. Foto: Thorsten Richter

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