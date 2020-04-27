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Stadt und Kreis Marburg

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Montag, 27.04.2020 - 06:00
3 min

Es ist ruhig in Marburgs Oberstadt

Die Belegung der Parkhäuser in der Universitätsstadt deuten auf einen sehr ruhigen Verkaufsstart in den Geschäften hin. Kunden aus dem Umland stürmen auch am Samstag nicht in die Innenstadt.

Von Heiko Krause
Die Geschäfte in der Marburger Oberstadt haben ihre Auslagen wieder rausgestellt, locken aber längst nicht so viele Menschen nach Marburg, wie vor der Krise, wie auch die Belegungszahlen der Parkhäuser zeigen. Foto: Heiko Krause

Die Geschäfte in der Marburger Oberstadt haben ihre Auslagen wieder rausgestellt, locken aber längst nicht so viele Menschen nach Marburg, wie vor der Krise, wie auch die Belegungszahlen der Parkhäuser zeigen. Foto: Heiko Krause

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Fotos
Die Geschäfte in der Marburger Oberstadt haben ihre Auslagen wieder rausgestellt, locken aber längst nicht so viele Menschen nach Marburg, wie vor der Krise, wie auch die Belegungszahlen der Parkhäuser zeigen. Foto: Heiko Krause

Die Geschäfte in der Marburger Oberstadt haben ihre Auslagen wieder rausgestellt, locken aber längst nicht so viele Menschen nach Marburg, wie vor der Krise, wie auch die Belegungszahlen der Parkhäuser zeigen. Foto: Heiko Krause

Vor allem im Parkhaus am Pilgrimstein stehen seit Öffnung der Geschäfte wieder etwas mehr Autos. Auf einen Kundenansturm deutet aber nichts hin. Foto: Heiko Krause

Vor allem im Parkhaus am Pilgrimstein stehen seit Öffnung der Geschäfte wieder etwas mehr Autos. Auf einen Kundenansturm deutet aber nichts hin. Foto: Heiko Krause

Trotz Öffnung der Geschäfte finden Kunden auch am Samstag in Marburgs Parkhäusern derzeit viele freie Stellplätze. Foto: Heiko Krause

Trotz Öffnung der Geschäfte finden Kunden auch am Samstag in Marburgs Parkhäusern derzeit viele freie Stellplätze. Foto: Heiko Krause

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