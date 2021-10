Jetzt teilen:

MARBURG - Auf dem alten Friedhof am Barfüßertor ist am Donnerstagmorgen, 30. September, ein Exhibitionist aufgefallen. Laut Polizei saß der zwischen 20 und 25 Jahre alte Mann gegen 8 Uhr auf einer Bank, zog die Hose herunter und führte vor einer jungen Frau "eindeutige Handlungen an sich durch". Der Tatverdächtige trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie ein Basecap.

Hinweise erbitte die Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.