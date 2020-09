Exhibitionist entblößt sich vor Frau auf Radweg in Marburg

Am Freitagnachmittag hat sich ein Exhibitionist in Marburg vor einer jungen Frau entblößt. Symbolfoto: Sascha Kopp/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg (red). Am Freitagnachmittag, 4. September, hat sich ein Exhibitionist in Marburg vor einer jungen Frau entblößt. Dabei "führte er an sich eindeutige Handlungen durch", teilte die Polizei am Mittwoch, 9. September, mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg an der Lahn, der parallel zur Gisselberger Straße verläuft. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizeiangaben etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, stämmig und muskulös. Er hat dunkle Haare und trug ein dunkles Oberteil und eine Jeans. Als das Opfer den Mann auf sein Handeln ansprach, schloss er seine Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.