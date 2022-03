Expertin: Jeden Tag sterben 25 Menschen durch Suizid

Im Jahr 2020 haben sich in Deutschland 155 Jugendliche im Alter zwischen 15 bis unter 20 Jahre das Leben genommen, bei den Kindern im Alter zwischen 10 bis unter 15 Jahre waren es 25.

"Das könnte man verhindern", sagt Prof. Katja Becker. Sie kämpft mit einer Petition für eine verbesserte Suizidprävention. Neben einer spezifischen Hilfehotline könnten auch Awareness-Programme in Schulen sowie die Fortbildung von Lehrern und Schulsozialarbeitern dazu beitragen, Suiziden vorzubeugen.

Wie aber erkennt man, dass ein Kind suizidal ist? "Es kapselt sich ab, zieht sich zurück und lässt einen nicht an sich ran", erklärt Becker. Es gebe akute VerhaltensänderungenWas tun? "Ansprechen! Das Kind fragen, ob alles okay ist, ihm verdeutlichen, dass man sich Sorgen macht und ihm gern helfen möchte", so Becker.

Wichtig sei, dass man dem Kind vermittle, dass man es in jeder Situation unterstütze, vom Gespräch bis hin zum Gang zum Hausarzt oder in die Kinderpsychiatrie.