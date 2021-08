Fahrrad-Rikschas laden zu Rundfahrten ein

"Gemeinsam Radfahren neu entdecken" - so lautet das Motto der Fahrrad-Rikscha-Aktion am 24. August in der Unistadt Marburg. Symbolfoto: VanRaam/ Verein Radeln ohne Alter Deutschland

MARBURG - Am Dienstag, 24. August, kommt Bewegung in die Stadt: Insgesamt sechs Fahrrad-Rikschas machen auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz Station - fünf davon stehen dort für kostenlose Rundfahrten entlang der Lahn bereit.

Mit der Aktion wird auf das dreimonatige Projekt "Radfahren gemeinsam neu entdecken" aufmerksam gemacht, das Ende September in Marburg startet. Es möchte älteren Menschen ermöglichen, gemeinsam mit anderen Ausflüge an der frischen Luft zu unternehmen.

Das Projekt wird durch das Land Hessen gefördert und von dem Verein "Radeln ohne Alter Deutschland" begleitet. Im Rahmen des Projektes erhalten hessische Kommunen, Initiativen und Pflegeheime für je drei Monate eine Fahrrad-Rikscha mit Elektro-Antrieb. Auch die Universitätsstadt Marburg ist dabei. Eine Rikscha wird in Marburg von Ende September bis Ende Dezember für Fahrten an sonnigen Herbst- und Wintertagen im Einsatz sein. Die Rikschas bieten auf einer Sitzbank Platz für zwei Personen. Eine weitere Person tritt in die Pedale und steuert das Vehikel.

Programm auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz

Um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, fährt der Verein "Radeln ohne Alter" alle beteiligten Kommunen ab. Marburg wird am Dienstag, 24. August, angefahren. Von 16 bis 18 Uhr läuft ein Veranstaltungsprogramm auf dem Elisabeth-Blochmann-Platz: Fünf Rikschas schwärmen von dort zu kostenlosen Rundfahrten aus. Auch Stadträtin Kirsten Dinnebier wird teilnehmen und von 16 bis 16.30 Uhr in einer Rikscha mitfahren. Wer ebenfalls eine der rund 30-minütigen Touren erleben möchte, meldet sich per E-Mail beim Fachdienst Altenplanung der Stadt Marburg, altenplanung@marburg-stadt.de.

Mitfahrer jedes Alters sind willkommen. Die Rundfahrten starten jeweils um 16 Uhr, 16.30 Uhr, 17 Uhr und 17.30 Uhr am Elisabeth-Blochmann-Platz und enden auch wieder dort. Bei der Voranmeldung sind die Namen und die Adressen der beiden Mitfahrenden anzugeben und zu welcher der genannten Zeiten eine Rundfahrt gewünscht ist. Gesteuert werden die Rikschas von den erfahrenen Piloten des Vereins.

Sollte die Nachfrage größer sein als die verfügbaren Termine, entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. Parallel zu den Touren kann man im Aktionszeitraum am Elisabeth-Blochmann-Platz eine Rikscha besichtigen. Ergänzend dazu wird das Marburger Rolli-Rad, ein Spezialrad mit Rollstuhlplattform und Elektrounterstützung, ausgestellt. Das Rolli-Rad kann kostenlos für Ausfahrten über die Internet-Seite https://dreirad-marburg.org gemietet werden. Neben der Ausstellung gibt es Informationen über das Projekt "Radfahren gemeinsam neu entdecken".

Weitere Auskünfte erteilt auch der Fachdienst Altenplanung der Stadt Marburg, unter altenplanung@marburg-stadt.de.