Falsche SPD-Plakate tauchen in Marburg auf

Marburg (red). Mehrere gefälschte Plakate, auf denen das Logo der Partei SPD zu sehen ist, tauchten am Wochenende im Stadtgebiet von Marburg auf. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen.

Am Samstagmorgen, 25. April, ging bei der Polizei gegen 9 Uhr der erste Hinweis auf ein Werbeplakat an einer Bushaltestelle in der Biegenstraße ein. Dort öffneten Unbekannte wahrscheinlich mit einem Dreikantschlüssel die sogenannte Citylight-Poster-Anlage und brachten ein etwa 170 mal 120 Zentimeter großes Hochglanzplakat an. Im Rahmen der Ermittlungen konnten weitere gefälschte Werbebotschaften der Partei an Bushaltestellen in der Schwanallee und der Frankfurter Straße lokalisiert und sichergestellt werden. Alle Schriftzüge setzen sich kritisch mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung auseinander.

Es soll der Anschein erweckt werden, die Partei der SPD sei der Urheber diese Plakate. "Dies ist aber nicht der Fall", erklärte Polizeisprecher Jürgen Schlick.

Die Polizei sucht Zeugen, die das Anbringen der Plakate bemerkt haben. Auch Hinweise zu den Urhebern der Aktion nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60 entgegen.