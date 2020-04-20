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Montag, 20.04.2020 - 16:00
2 min

Fantasy-Anthologie "Wächter-Chroniken" reift mehrere Jahre

Die Fantasy-Anthologie "Die Wächter-Chroniken - Schatten über Camotea" ist seit 2016 fertiggestellt, erscheint aber erst jetzt im Eigenverlag. Warum hat das so lange gedauert? ...

Von Heiko Krause
Die Autoren Jens Womelsdorf (links) und Christian Kopp bei einer Lesung der Wächter-Chroniken. Zehn Novellen und Kurzgeschichten sind in dem Buch enthalten. Foto: Katja Womelsdorf

Die Autoren Jens Womelsdorf (links) und Christian Kopp bei einer Lesung der Wächter-Chroniken. Zehn Novellen und Kurzgeschichten sind in dem Buch enthalten. Foto: Katja Womelsdorf

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