Montag,
20.04.2020 - 16:00
2 min
Fantasy-Anthologie "Wächter-Chroniken" reift mehrere Jahre
Die Fantasy-Anthologie "Die Wächter-Chroniken - Schatten über Camotea" ist seit 2016 fertiggestellt, erscheint aber erst jetzt im Eigenverlag. Warum hat das so lange gedauert? ...
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