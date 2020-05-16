Samstag, 16.05.2020 - 05:00
3 min
Farbbeutel-Angriffe in Marburg sorgen für Frust
Von Björn Wisker
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GESCHICHTE DER ALEMANNIA
Die Burschenschaft Alemannia wurde 1874 gegründet, baute und bezog 1899 das Hainweg-HausDie Studentenverbindung hat sich von umstrittenen Dachverbänden gelöst und so auch von den in Marburg als rechts geltenden Rheinfranken, Germania und Normannia-Leipzig losgesagt.
Die Alemannia betont eine liberale Ausrichtung und ist für ihre Geschichtsaufarbeitung bekannt: So veröffentlichte sie die Beteiligung einiger ihrer Ex-Mitglieder an den Morden von Mechterstädt vor 100 Jahren, als ein rechtes Studentenkorps mehrere Arbeiter tötete. Aktuell gibt es mehr als 200 Mitglieder.
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