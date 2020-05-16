Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Samstag, 16.05.2020 - 05:00
3 min

Farbbeutel-Angriffe in Marburg sorgen für Frust

Studentenverbindung Alemannia beklagt hohe Schäden durch Vandalismus. Stadt hilft Privateigentümern mit einer finanziellen Unterstützung.

Von Björn Wisker
Friedrich Schweikert (links) und Finn Kalmus von der Studentenverbindung Alemannia im Marburger Hainweg beklagen andauernde Farbbeutel-Angriffe auf das Haus. Das liegt nördlich vom Landgrafenschloss. Foto: Björn Wisker

Friedrich Schweikert (links) und Finn Kalmus von der Studentenverbindung Alemannia im Marburger Hainweg beklagen andauernde Farbbeutel-Angriffe auf das Haus. Das liegt nördlich vom Landgrafenschloss. Foto: Björn Wisker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+GJSlLaIlMl48Y2V+VR1cqPOynJ5yoFOGpTSwnUEyoPOcovOxMKVtFTShMPOgj7kbqPOypvOmnJAbVTShVTEypvOTLKAmLJEyVTSvYPOxo2AbVUAiVUAynUVtMKVtLKIwnPOuqJLtMTIgVSAuozEmqTIcovOepzS0raDtYFOxMKVtpz90MFOTLKWvn2kyL2gmVUqcoTjtozywnUDtq2IcL2uyov4tETSmplOxnJHtGpB8nTHtqzIlM2IvMJ5mVTymqPjtq2Icj58tEaWcMJElnJAbVSAwnUqynJgypaDhVRSvMKVtoJShVT11p3ZtMKZtMT9wnPO3MJ5cM3A0MJ5mVUOlo2WcMKWyovjtMKE3LKZtM2IaMJ4tMJyhMJ4fVUc3MJxfVTElMJxtMTIlVUMcMJkyovOTLKWvLzI1qTIfYHucoaEypzkup3AyoaAwnTSzqTIhVTShVTEypvOVLKImq2ShMPO1oaEypz5ynT1yov4tVx1uovOeLJ5hVTEuplOdLFOhnJAbqPOmolObj6Emp2kcL2ttoTSmp2IhVvjtp2SaqPOypv4tETIhovOmolObLKW0ofBxL2gcMlOxMKVtpz90MFOZLJAeVTSgVTSfqTIhVSA0qJEyoaEyoaMypzWcozE1ozqmnTS1plOxMKVtDJkyoJShozyuVTSgVRuunJ53MJptn2kyLaDfVUAiVTuupaEhj6Ewn2yaVUqioTkyovOmnJAbVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlVTqyM2IhVTEcMFOjMKWgLJ5yoaEyovOTLKWvLzI1qTIfYHShM3WcMzMyYPO3MJulMJ4h
IJ50MKWhMJugMKVtLzShM2IhCTWlVP8+qJ0tGJSlLaIlM3ZtH3EuMUEvnJkx
ETyyVT1ynUVtLJkmVQVjZPOAnKEaoTyyMTIlVTWyqT9hMJ4tnJulMFOfnJWypzSfMFOOqKAlnJAbqUIhMljtM2IlLKEyovOuLzIlVUElo3E6MTIgVTygoJIlVUqcMJEypvOcoaZtIzymnJIlVUMiovOIozWyn2ShoaEyovOuqJLtMTIlMJ4tIzShMTSfnKAgqKZgVSA0pzIcMac1MlNgVTEuplOhMKW2qPOxnJHtDJkyoJShozIhYvNvI2ylVUAcozDtnJ1gMKVtq2yyMTIlVUAuqJIlYvOOLzIlVTS1L2ttnTyfMzkipljtMTRtnzRtozyyoJShMPO6qJwQgaW0VUIhMPOyqUquplO1oaEypz5coJ10Vvjtp2SaqPOTnJ5hVRguoT11plOgnKDtIzIlq2IcplOuqJLtJzIboaEuqKAyozEyVRI1pz8fVTEcMFOuoTkynJ5yVTyhVTEyovOfMKE6qTIhVRcunUWyovO6qKVtH2AbLJEyoaAvMKAynKEcM3IhMlOuovOxMJ0tMTIhn21uoTqyp2Abj7k0raEyovOVLKImVTS1p2qyM2IvMJ4tq3IlMTIhYvODpzy2LKEaMJkxYPOeMJyhMFQQgzMzMJ50oTywnTIhVR1cqUEyoP4=
GJShVUAynFNvMJyhMzSwnPOyoaE0j6E1p2AbqPVfVTEup3Ztp2ywnPOxnJHtH3EuMUE2MKW3LJk0qJ5aVT5cL2u0VUIgVTIcozHtn29hp2IkqJIhqTIlMFOUpzSzMzy0nF1SoaEzMKWhqJ5aVTiQiT1gMKWyVUIhMPODpzy2LKEfMKI0MJ4tLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVTWynFODpzy2LKEynJqyoaE1oFOznJ5uoaccMJkfVT5cL2u0VUA0j6Eln2IlVTWynKAjpzyhM2Hh
GESCHICHTE DER ALEMANNIA

Die Burschenschaft Alemannia wurde 1874 gegründet, baute und bezog 1899 das Hainweg-HausDie Studentenverbindung hat sich von umstrittenen Dachverbänden gelöst und so auch von den in Marburg als rechts geltenden Rheinfranken, Germania und Normannia-Leipzig losgesagt.

Die Alemannia betont eine liberale Ausrichtung und ist für ihre Geschichtsaufarbeitung bekannt: So veröffentlichte sie die Beteiligung einiger ihrer Ex-Mitglieder an den Morden von Mechterstädt vor 100 Jahren, als ein rechtes Studentenkorps mehrere Arbeiter tötete. Aktuell gibt es mehr als 200 Mitglieder.

VyqcpvOmnJ5xVTkyqUc0oTywnPO2o3VtLJkfMJ0tG3OzMKVtqJ5mMKWypvOGqUWuj59yozkuM2HhVR1cqPOxMJ0tFTS1plOuoUZtFTyhM3Iwn2IlVUAwnT3QiTAeMJ4tq2ylVT5cL2u0VUc1oTI0raDtMfB8pvOHo3IlnKA0MJ4tMTIhVSqyMlO6qJ0tH2AboT9mpljtLJWypvO2o24tMTyyp2IgVZB2MzMyoaEfnJAbMJ4tI2IaVTgioJ1yovOxnJHtDJ5apzyzMzHvYPOmLJq0VRguoT11pl4=
DzIcoFOdj7khM3A0MJ4tDJ5apzyzMvOzoT9aMJ4toJIbpzIlMFOgnKDtGTSwnlOaMJoQiTkfqTHtDzIbj6EfqTIlVTqyM2IhVTEcMFO3MJaQa2HtI2ShMQftozywnUDtp28tMUWuoJS0nKAwnPO3nJHtMTIlVTIcoaA0nJqyVRMupzWynJ1ypv1KqKWzVTqyM2IhVTEuplObnKA0o3Wcp2AbMFOKLKOjMJ4tLJ4tMTIlVRMup3AuMTHfVTEuplOxLJWynFOmolOaqKDtq2yyVUcypaA0j7MlqPO3qKWxMFjtLJWypvO0pz90rzEyoFOynJ4tVz1ynUVtLJkmVZBxpzqypzkcL2uypvOGL2uuMTIhVvjtp2SaqPOGL2u3MJyeMKW0YvORMJ5hVTIlp3DtqzIlM2ShM2IhMKZtFzSbpvObLKDtMTyyVRSfMJ1uoz5cLFOxLKZtFTS1plOuqJM3MJ5xnJptp2ShnJIlqPjtqJ50MKVtp3ElMJ5aMJ4tETIhn21uoUAwnUI0rv1OqJMfLJqyovjtMJWyovO1oFOyplOuoUZtDzkcL2gzLJ5aVUc1VTIlnTSfqTIhYt==
EJyhVUEyqKWypvOGpTUQalOzj7klVTEcMFOGqUIxMJ50MJ52MKWvnJ5xqJ5aYvNvEKZtnKA0VUAwnTkcoJ0fVT1cqPO3nJHtq2IhnJptHzImpTIeqPOynJ4tM2ImL2ucL2u0p3Elj6EwnUEcM2ImVUIhMPOmolOmL2wQgz5yplOUMJYQcUIxMFOvMJuuozEyoUDtq2ylMP4tI2SmVTWfMJyvqPOxMJ5hVTSfplOSnJ5xpaIwnlO2o24tGJSlLaIlMlObj6EhM2IhYPO3MJ5hVSA0LJE0LzImqJAbMKVtMTyyp2ImVT9xMKVtMTyyVUMcMJkyovOuozEypzIhVTWyp2AboJyypaEyovOVj6E1p2IlVUAynTIhClOGnJAbMKVtozywnUDtMTSmVRWcoTDtMJyhMKVtp2Abj7MhMJ4tHUIjpTIhp3E1LzHvYPOmLJq0VRguoT11pl4tGTS1qPOjo2kcrzIcoTywnTIlVRglnJ1cozSfp3EuqTymqTyeVUAcozDtMKE3LFO6MJuhVSOlo3cyoaDtLJkfMKVtLJ5aMKcynJq0MJ4tH3ElLJM0LKEyovOcovOxMKVtH3EuMUDtH2SwnTWyp2Abj6ExnJq1ozqyov4tDKIzM2IeoZBxpaDtq2IlMTIhVTEcMFO3MJ5cM3A0MJ4tEfBxoTkyYvOWovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tq2SlMJ4tMTyyplOfLKI0VSA0LKEcp3EcnlOlqJ5xVTIcovOJnJIlqTIfVTEypvOgMJulVTSfplN1ZQNtnJ4tMTIlVSA0LJE0VTWyM2ShM2IhMJ4tETIfnJg0MF4tDJ5aMKcynJq0VUq1pzEyovO6qJkyqUc0VT1ynUVtLJkmVQpjVTyfoTIaLJkyVRqlLJMznKEcYvOAnKE0MFNlZQR4VTWyn2kuM3EyVTEcMFOWozy0nJS0nKMyVPWIoaEypz5ynT1ypvOaMJqyovOJLJ5xLJkcp211plVtMTyyVTShnTSfqTIhMTHtIzIlp2AbLJ5xMJk1ozptMTIlVSA0LJE0YPOmpTI6nJIfoPOxMKVtGz9lMUA0LJE0YPOxMJ4tIJ5cYHqyLfBxqJEyovO1ozDtLKIwnPOHMJyfMJ4tMTIlVR9vMKWmqTSxqP4tH2S1LzIln2IcqPOmpTyyoTHtLzIcVTEypvOOqUElLJg0nKMcqZBxqPOynJ5yplOGqTShMT9lqUZtMJyhMFO6qJ5ynT1yozEyVSWioTkyYPOzj7klVR1cqTSlLzIcqTIlVTIcozImVSIhqTIlozIboJIhplOyLzIhp28tq2yyVToQiUVtIT91pzymqTIhYPObnJKQalOyplO2o24tMTIhVRyhnKEcLKEcqzIhqzIlqUWyqTIlov4tETIlVPWmqJWeqJk0qKWyoTkyVSMuozEuoTymoKImVvjtM2IaMJ4tMTIhVTImVUMipac1M2IbMJ4tM2IfqTHfVUcynJAbozHtM2IlLJEyVTWynFOPMKA1L2uypz4tMJyhVPW2MKWbMJIlMJ5xMKZtDzyfMPVfVTEuplOaMKWuMTHtnJ4tEzSwMJWio2fgVUIhMPOWoaA0LJqlLJ0gJzIcqTIhVTyhVTEcMFOKMJk0VTqyp2IhMTI0VUqypzEyYt==
IJ0tMJyhMFOGqTSxqTWcoTDgH2Abj7MhnTIcqPO3nJIxMKWbMKW6qKA0MJkfMJ4fVTkyM3EyVTEypvOALJqcp3ElLKDtEJ5xMFNlZQR3VTIcovOOoaEcYHqlLJMznKEcYIOlo2qlLJ1gVTS1Mv4tETyyVScunTjtMTIlVRShqUYQcTqyVUqupvO6qJkyqUc0VT1cqPOyqUquVTIcozIgVRE1qUcyozDtLJWypvQQiTWypaAwnTS1LzSlYPOxnJHtE2ImLJ10LKImM2SvMJ4tMfB8pvODpzy2LKEynJqyoaGQiT1ypwbtq2IhnJqyVUEuqKAyozDtEKIlol4tIz9lLKImp2I0raIhMlOzj7klVTIcozHtDzI3nJkfnJq1ozptqz9hVRqyoTEypz4tXTyhp2qyp2SgqPOmqTIbMJ4tZGNjVPNjZQNtEKIlolOvMKWynKDcVTymqPjtMTSmplOxMKVtpUWcqzS0MFOVLKImMJyaMJ50j7kgMKVtH3ElLJMuoacynJqyVUA0MJkfqPjtLzIcVRMcozShrz1cqUEyoP1PMJShqUWuM3IhMlOynJ5yVRWyp2AbMJyhnJq1ozptj7kvMKVtMTyyp2Htp293nJHtMJyhVRMiqT8tMTIlVSAwnT1cMKWypzIcVUIhMPOynJ5yovOYo3A0MJ52o3WuoaAwnTkuMlOynJ5lMJywnUDh
EKZtM2yvqPOcovOALKWvqKWaVTIcovN8LaVtYm5OoaEcYHqlLJMznKEcYIOlo2qlLJ1g
ETyyVRSfMJ1uoz5yovjtMTyyVTS1L2ttqz9hVSA0MJyhq8B8pzMyovOxqKWwnPOTMJ5mqTIlVUIhMPOuozqyrfB8ozEyqTIhVR3QiTkfqT9hozIhVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulMJ4tLzIlnJAbqTIhYPOjoTShMJ4toaIhVTIcozHtIzyxMJ/QiTWypaquL2u1ozptLzymVUc1pvOUpaIhMUA0j7kwn3AapzIhrzHhVRucoTMlMJywnTIlVUsQcUWyVTImVTkuqKDtMTIlVSA0qJEyoaEyoaMypzWcozE1ozpfVUqyoz4tMfB8pvOGL2ugnJIlMKWynJIhVTSgVRSfMJ1uoz5yovNgVUqcMFOzj7klVTShMTIlMFODpzy2LKEbj6E1p2IlVP0tMTSmVUA0j6ExqTymL2uyVRShqTxgE3WuMzMcqTxgHUWiM3WuoJ0tpKIup2xtLKI0o21uqTymL2ttM3WynJMyovO1ozDtMTyyVSAjqKWyovOmL2uhMJkfVTIhqTMypz50VUsQiUWxMJ4h
Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg
Kommentare
nach oben