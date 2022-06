Fast 130 Ferienpass-Termine

Bürgermeisterin Nadine Bernshausen (Mitte), Ulrike Munz-Weege, Leiterin des Fachdienstes Jugendförderung und Björn Kleiner vom Fachdienst Jugendförderung stellten das Programm des diesjährigen Ferienpasses vor. Foto: Freya Altmüller i.A.d. Stadt Marburg

MARBURG - Nach zweijähriger Corona-Pause bietet die Marburger Jugendförderung im Rahmen des Ferienpasses wieder viele bewährte, aber auch neue Veranstaltungen. Fast 130 Termine umfasst der Kalender für die Sommerferien. Sechs- bis 16-Jährige können sich ab sofort anmelden, die Plätze werden verlost. Auch Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen können teilnehmen.

Mit Alpakas wandern

oder Segway fahren

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Bereich Natur und Umwelt: So können sich bei "Nature in Focus" Jugendliche von zehn bis 14 Jahren am Thema Naturfotografie ausprobieren. Weitere Aktionen sind "Der Natur auf der Spur", Spiel und Spaß im Wald, Fledermausexkursionen, Angebote im Botanischen Garten mit der Grünen Schule sowie Lahnerkundungen mit dem BUND.

Wieder im Programm sind Alpakawanderungen und Segway fahren. Neue dabei sind Beatboxen mit dem Europameister Robin Gelindo Calderolla, kunstpädagogische Workshops im Unimuseum, die Trendsportart Spikeball und ein Schnupperkurs Rudern. Bewährte Angebote sind das Beachvolleyballcamp, Tennis, Wasserski und Stand-up-Paddling, Bastelkisten und Töpfern. Es gibt Veranstaltungen aus den Bereichen Wanderungen und Touren, Computer, Besichtigungen, Workshops und Tagesfahrten. Neu ist auch die Nutzung des Freibades im Aquamar. Mit der Schwimmbadkarte für 8 Euro - 800 Taler in Anlehnung an das Stadtjubiläum "Marburg 800" - können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren das Freibad nutzen. Für Kinder von drei bis fünf Jahren gibt es den Bambinipass als Schwimmbadkarte.

Bis zum 3. Juli können Interessierte eine Wunschliste erstellen. Am 4. Juli startet die "Fairteilung". Das ist die computergestützte Auslosung der Plätze. Nach diesem Termin können freie Plätze weiterhin gebucht werden.