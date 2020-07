Festnahme: 18-Jähriger soll Frau in Marburg vergewaltigt haben

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

MARBURG - Ein 18 Jahre alter Mann soll in der Nacht des 28. Junis zwei Sexualdelikte im Marburger Stadtgebiet begangen zu haben. Die Kriminalpolizei Marburg hat den Mann am 29. Juni festgenommen. Das teilten Staatsanwaltschaft Marburg und Polizei Marburg-Biedenkopf am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Bei dem Tatverdächtigen handelt sich um einen wegen anderer Delikte polizeibekannten Deutschen. Die zuständige Richterin des Amtsgerichts Marburg erließ am Dienstag einen Haftbefehl.

Laut Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Täter am 28. Juni gegen 3.30 Uhr in der Marbach eine junge Frau angesprochen und "unter Anwendung körperlicher Gewalt sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben". "Zu gravierenderen Tathandlungen kam es bei diesem Übergriff wegen des Hinzukommens eines Passanten nicht", heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Nach Scheitern dieser Tat vergewaltigte derselbe Täter gegen 5 Uhr an der Lahn nahe der Konrad-Adenauer-Brücke eine weitere junge Frau.

Aufgrund der annähernd gleichen Personenbeschreibungen führte die Spur laut Staatsanwaltschaft zu dem 18-Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich nun wegen Wiederholungsgefahr in einer Justizvollzugsanstalt.