Festnahme nach Brand in Marburg

MARBURG - Die Polizei hat den gesuchten 55-Jährigen, der für den Brand einer Doppelhaushälfte in der Marburger Brüder-Grimm-Straße am Dienstag verantwortlich sein soll, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in einer Stadt in Baden-Württemberg festgenommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei am Freitag hervor.

"Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen den 55 Jahre alten Beschuldigten wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung". teilte die Polizei weiter mit. Aufgrund erster Ermittlungen nach dem Brand der Doppelhaushälfte bestehe der Verdacht, der Mann habe das Haus vorsätzlich in Brand gesetzt und dabei zumindest billigend den Tod von Menschen in Kauf genommen.