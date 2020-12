Fette Beute: Rolex-Uhren und Ringe geklaut

Schmuck und Uhren - darauf hatten es Einbrecher in Marburg abgesehen. Symbolfoto: VRM

FETTE BEUTE: ROLEX-UHREN UND RINGE MARBURG (RED)/ZWEI ROLEX-UHREN UND MEHRERE RINGE - DAS IST DIE BEUTE VON EINBRECHERN AUS EINEM SCHMUCKGESCHÄFT IN DER MARBURGER GUTENBERGSTRASSE/DER GESAMTSCHADEN BEWEGT SICH LAUT POLIZEI IM UNTEREN FÜNFSTELLIGEN BEREICH - Marburg (red). Zwei Rolex-Uhren und mehrere Ringe - das ist die Beute von Einbrechern aus einem Schmuckgeschäft in der Marburger Gutenbergstraße. Der Gesamtschaden bewegt sich laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Das Geschäft geriet in der Nacht auf Montag, 21. Dezember, in das Visier der Täter. Sie schlugen gegen 0.40 Uhr die Schaufensterscheibe ein und stahlen die Luxusartikel. Die Täter flüchteten danach in Richtung Schulstraße. Einer der Männer trug einen roten Anorak und eine dunkle Hose. Sein Begleiter war komplett dunkel gekleidet.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.