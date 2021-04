Fitmachen für das Turbo-Holzhacken

Nina Pokoyski simuliert das Zerteilen eines bereits gefällten Baumstammes beim Underhand Chop. Foto: Stihl Timbersports

MARBURG/DIEBURG - Nach der außergewöhnlichen Saison 2020 will die Königsklasse im Sportholzfällen wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen: Neben Wettkämpfen in der bayrischen Rhön soll mit der Deutschen Meisterschaft das nationale Timbersports-Highlight 2021 im Amphitheater Gelsenkirchen ausgetragen werden. Auch die Marburgerin Nina Pokoyski bereitet sich intensiv auf die neue Saison vor.

Pokoyski zählt seit Jahren zu den besten deutschen Timbersports-Athletinnen und feierte unter anderem die Deutsche Meisterschaft 2019. Um zu Saisonbeginn wieder Top-Leistung abrufen zu können, bereitet sich die 35-Jährige intensiv vor: Kraft-, Ausdauer- und Mobilitätstraining stehen auf der Tagesordnung der Sportholzfällerin, doch auch mental gilt es, sich fit zu halten. Denn bei den Timbersports-Wettkämpfen kosten die kleinsten Fehler oft wertvolle Punkte und entscheiden über Sieg und Niederlage.

Den Auftakt der Wettbewerbsserie markiert die Erstauflage des Ford-Transit-Cups am 12. und 13. Juni. Am Timbersports-Stützpunkt in Mellrichstadt kämpfen die Sportholzfäller aller Leistungsklassen um den ersten prestigeträchtigen Cup-Sieg der neuen Saison; die Veranstaltung wird ohne Zuschauer vor Ort ausgetragen. Ebenfalls in Mellrichstadt folgt am 17. und 18. Juli mit dem Ford-Ranger-Cup der zweite Qualifikationswettkampf zur Deutschen Meisterschaft der Pros sowie die Deutsche Meisterschaft der Damen und Intermediates. Der nationale Saison-Höhepunkt steigt dann mitten im Ruhrgebiet: Am 21. August wird das Amphitheater Gelsenkirchen Schauplatz der deutschen Stihl-Timbersports-Meisterschaft 2021 - vor der Industriekulisse gilt es dann für den amtierenden Deutschen Meister Danny Martin, seinen Titel gegen die besten neun Kontrahenten im Sportholzfällen zu verteidigen.