Forstamt Burgwald löst Beregnungsplatz auf

Christina Lorey (49), gebürtige Rheinländerin, ist seit 1. April Produktionsleiterin im Forstamt Burgwald. Nach dem Forststudium an der Uni Göttingen folgte das Referendariat im Forstamt Burgwald. Zuletzt hat sie das Sachgebiet Betriebsinventuren in der Abteilung II des Landesbetriebs in Gießen geleitet. Mit dem Wechsel in das Forstamt Burgwald kehre sie gerne an den Ort zurück, an dem ihre forstliche Ausbildung begann, sagt sie. Lorey lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern (15 und 17 Jahre alt) in Marburg.