Fotobus besucht die Marburger Stadtteile

Die Stadtwerke Marburg haben dem Verein KNFM einen ausrangierten zwölf Meter langen Stadtbus zur Verfügung gestellt, der von diesem zum Fotobus umgebaut wurde. Foto: Andreas Maria Schäfer

MARBURG - Der Fotobus wird zum Stadtjubiläum "Marburg800" vom 28. März bis 16. Oktober als eines der großen Projekte alle 21 Außenstadtteile Marburgs besuchen.

Er wird immer für 8 bis 10 Tage an einem zentralen Platz in den Stadtteilen stehen. Dort wird er es den Menschen vor Ort ermöglichen, eigene Fotoprojekte durchzuführen oder Unterstützung bei unterschiedlichen fotografischen Aktionen anbieten.

Am Montag, 28. März, wird der Fotobus zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Er fährt am Erwin-Piscator-Haus vor und zeigt als Erstes die Ausstellung "Stadtteilimpressionen" der Foto Community Marburg. Diese wird um 15 Uhr eröffnet und ist an diesem Tag bis 18 Uhr zu besichtigen.

Gleichzeitig wird an diesem Nachmittag erstmals das Riesen-Foto-Memory präsentiert, das Besucher vor Ort spielen können. Eine Foto-Box, in der man sich fotografieren lassen kann, präsentiert diese Fotos dann auf einer Leinwand und zwei inklusive Führungen runden den Auftakt des Projektes ab.

Danach wird der Bus zuerst für zehn Tage zum Bürgerhaus Marbach fahren und das Programm dieses Stadtteils präsentieren. Mehrere Stadtteile haben ihre Programme schon fertig und bieten Ausstellungen, Fotowalks oder eine Fotodokumentation eines Backhaustages und noch vieles mehr an. Die Ergebnisse und die Zeitfenster vor Ort finden sich in den Programmangeboten wieder, die regelmäßig aktualisiert auf der Website des Vereins "KulturNetzwerkFotografieMarburg" (KNFM) zu finden sind: https://knfmev.de/fotobus-standorte/.

In Kooperation mit Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas wird überdies auch ein Teilprojekt verwirklicht: Deren Mitarbeiter werden in ausgewählten Stadtteilen mundartliche Tonaufnahmen machen. Hierzu werden die Bürger gebeten, mit einem Foto zum Fotobus zu kommen und dort die Geschichte zum Bild auf Platt zu erzählen. Mit den Bildern und den Tonspuren soll dann ab 12. Oktober eine Ausstellung im Forschungszentrum eröffnet werden. Beteiligte Stadtteile: Bauerbach, Bortshausen, Cappel, Cyriaxweimar, Dagobertshausen, Dilschhausen, Elnhausen, Ginseldorf, Gisselberg, Haddamshausen, Hermershausen, Marbach, Michelbach, Moischt, Ockershausen, Richtsberg, Ronhausen, Schröck, Stadtwald, Waldtal, Wehrshausen, Wehrda