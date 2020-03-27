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Freitag, 27.03.2020 - 14:00
2 min

Frage nach Kurzarbeit: Täglich hunderte Anrufe beim Arbeitsamt

Die Coronakrise bleibt nicht ohne Folgen für die Wirtschaft: Bei der Arbeitsagentur in Marburg gehen täglich hundert Anrufe von Arbeitgebern ein. Vorherrschendes Thema: Kurzarbeit.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Bei der Agentur für Arbeit in Marburg häufen sich telefonische Anfragen von Arbeitgebern zur Kurzarbeit.

Bei der Agentur für Arbeit in Marburg häufen sich telefonische Anfragen von Arbeitgebern zur Kurzarbeit.

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Weiterführende Links
Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar: So funktioniert Kurzarbeit
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