Frau bei Brand in Dachgeschosswohnung in Marburg verletzt

Die Rettungskräfte wurden gegen kurz nach 3 Uhr Morgens alarmiert. (© Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild)

Marburg - Verletzt wurde eine Person am Freitagmorgen, 4. November, bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der August-Bebel-Straße in Marburg. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass die Nachbarn einer alleinlebenden Frau gegen 3.03 Uhr auf die Rauchmerlder aufmerksam wurden und anschließend die Rettungskräfte alarmierten. Die Frau wurde zu weiteren Untersuchungen mit Vermutung auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ursache des Brandes ist unbekannt. Nach ersten Schätzungen geht die Polizei von einem Sachschaden in fünfstelliger Höhe aus.