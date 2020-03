Frau beleidigt und Hund getreten

Jetzt teilen:

Marburg-Cappel (red). Nach einem Vorfall, der sich bereits am Sonntagvormittag, 22. März, in der Feldgemarkung in Cappel ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.

Eine Frau war um 11 Uhr mit ihrem Hund, einem weißen Spitz, in Nähe des Hundevereins unterwegs. Hier traf sie auf einen etwa 35 Jahre alten Mann und eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau. Der Mann soll die Hundehalterin zunächst grundlos durch eine ausländerfeindliche Äußerung beleidigt haben. Danach setzte sich das Opfer verbal zur Wehr. Nach Angaben des Opfers trat die Begleiterin des Mannes anschließend mehrfach auf den Hund ein.

Zu dem Paar, das von zwei Kleinkindern begleitet wurde, liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann hat eine helle Hautfarbe und helle Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke. Die Frau mit langen, blonden Haaren trug ebenfalls eine dunkle Jacke sowie eine Jeans.

Hinweise an die Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.