Frau in Marburg attackiert: Ermittlungen wegen möglichen Sexualdeliktes

MARBURG - Nachdem ein bislang unbekannter Mann eine 27-Jährige am Donnerstagabend im Alten Botanischen Garten in Marburg angegriffen haben soll, hat die die Kriminalpolizei Marburg Ermittlungen wegen eines möglichen Sexualdeliktes aufgenommen. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Montag hervor, in der sie die Bevölkerung um Hinweise bittet.

Laut Polizei soll sich der Vorfall zwischen 21 und 23 Uhr am 2.April ereignet haben. Das mutmaßliche Opfer telefonierte eigenen Angaben zufolge lautstark in dem Park und wurde daraufhin von einem etwa 23 bis 25 Jahren alten Mann angesprochen. Dieser soll die 27-Jährige im Anschluss angegriffen haben. Die junge Frau ging anschließend in die Oberstadt und vertraute sich dort einer Zeugin an, die die Polizei alarmierte.

Der mutmaßliche Täter ist Angaben der Polizei zufolge, "vermutlich Deutscher, zirka 1,70 Meter groß, schlank und hat schwarze, kurze Haare". Bekleidet war der Mann mit einer weißen Jacke und einer dunklen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06421-4060 an die Marburger Kriminalpolizei zu wenden.