1 min

Frau verkleidet sich in Wehrda als Krankenschwester und stiehlt Medikamente

Kurios und ziemlich dreist: Eine Frau hat sich am Sonntagnachmittag, 12. Juli, in einem Krankenhaus in Wehrda als Krankenschwester verkleidet und sich so verschreibungspflichtige Medikamente besorgt.