Frauen und Kinder flüchten aus Ukraine in ein neues Leben

Die "Ukrainehilfe" ist zu finden am Marburger Georg-Gaßmann-Stadion, Leopold-Lucas-Straße 46B und ist montags bis freitags jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die eingerichtete Hotline ist wochentags von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 0 64 21-2 01 40 00 oder per E-Mail an ukrainehilfe@marburg-stadt.de erreichbar.

Große Schilder in den ukrainischen Farben Blau und Gelb weisen den Weg vom Parkplatz an der Leopold-Lucas-Straße zur "Ukrainehilfe" und den Ansprechpersonen der Stadt. Hier arbeiten alle zuständigen Fachdienste der Stadt wie Ausländerbehörde, Sozialamt und Fachdienst Migration und Flüchtlingshilfe zusammen. Alle Ankommenden werden gebeten, sich hier zu melden. Sie erhalten hier alle wichtigen Erstinformationen, Hilfe bei Anmeldungen und Anträgen, zu finanzieller Unterstützung, medizinischer Versorgung oder auch Corona-Infos zum Testen und Impfen - alles in deutscher und ukrainischer Sprache.

Außerdem kümmert sich die "Ukrainehilfe" um die Unterbringung und Unterkünfte für die Menschen. Nach Angaben von Regina Lang, der Fachbereichsleiterin für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Brandschutz, sollten keine Spenden zur "Ukrainehilfe" gebracht werden. Stattdessen sollen Bürger ihre Hilfsangebote per E-Mail oder über die Hotline anmelden, damit diese eingetragen und koordiniert werden können.