Freibad und Sauna im AquaMar öffnen

Das Freibad im AquaMar öffnet für Badegäste. Kinder und Jugendliche dürfen den gesamten Sommer kostenlos ins Freibad - allerdings ist eine Online-Reservierung notwendig. Foto: Patricia Grähling/Stadt Marburg

MARBURG - Planschen, Schwimmen und die Sonne genießen: Das Freibad im AquaMar öffnet ab Mittwoch, 2. Juni, wieder für Gäste. Kinder und Jugendlichen sind besonders eingeladen, im Freibad ihre Freizeit zu genießen.

"Weil besonders die jungen Menschen in der Corona-Pandemie deutliche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, schenken wir ihnen den Eintritt. Kinder und Jugendliche dürfen den ganzen Sommer kostenlos das Freibad im AquaMar nutzen", so Stadträtin und Bäderdezernentin Kirsten Dinnebier. Sie müssen sich lediglich ebenfalls über die Online-Registrierung für den AquaMar-Besuch anmelden. Ein negativer Corona-Test wird für den Freibadbesuch empfohlen. Ebenfalls am Mittwoch öffnet die Sauna im AquaMar. Der Besuch wird wieder durch ein umfassendes Hygiene- und Zugangskonzept ermöglicht. Gleiches gilt für das Hallenbad in Wehrda, das ab Samstag, 5. Juni, öffnet. "Das Land Hessen empfiehlt für Schwimmbad- und Saunabesuche den negativen Corona-Test. Für das Freibad schließen wir uns dem an. Für das Hallenbad und die Sauna werden wir aber zunächst die Vorlage eines negativen Corona-Tests zur Pflicht machen", erklärt Rolf Klinge, Leiter der städtischen Bäder. Alle Regelungen und Auflagen für den Besuch im Überblick:

Das Freibad im AquaMar öffnet ab Mittwoch, 2. Juni, wieder für den eingeschränkten öffentlichen Betrieb, unter folgenden Auflagen:

• Eingeschränkte Besucherzahl von maximal 300 Personen pro Zeitfenster (außer Frühschwimmen).

• Einlass nur mit vorheriger Online-Anmeldung über www.marburg.de/aquamar.

• Öffnung in drei Zeitfenstern, zwischen denen alle Badegäste das Freibad verlassen müssen, um das Übertragungsrisiko zu senken und eine Reinigung und Desinfektion durchzuführen: Frühschwimmen: 7.30 bis 9 Uhr, allgemeines Schwimmen von 9.30 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19.30 Uhr.

• Empfehlung zu vorherigem Schnelltest bzw. Nachweis über Impfung oder Genesung.

Die Sauna im AquaMar öffnet ebenfalls ab Mittwoch, 2. Juni, unter folgenden Auflagen:

• Maximal 18 Besucher gleichzeitig.

• Einlass nur mit Anmeldung über Online-Registrierung.

• Einlass nur mit tagesaktuellem Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt bei Einlass), oder vollständiger Impfung (vor mindestens 14 Tagen) oder Genesung von Covid-19 (Nachweis positiver PCR-Test, der mehr als 28 Tage und weniger als 6 Monate alt ist).

• Öffnung in zwei Zeitfenstern, zwischen denen alle Badegäste die Sauna verlassen müssen: Zeitfenster 1 von 10 bis 14 Uhr und Zeitfenster 2 von 16 bis 20 Uhr.

Das Hallenbad Wehrda öffnet ab Samstag, 5. Juni, an den Wochenenden für den öffentlichen Betrieb unter folgenden Auflagen:

• Maximal 35 Besucher pro Zeitfenster.

• Einlass nur mit vorheriger Anmeldung über Online-Registrierung.

• Einlass nur mit tagesaktuellem Antigen-Schnelltest oder vollständiger Impfung (vor mehr als 14 Tagen) oder Genesung von COVID-19 (positiver PCR-Test, der mehr als 28 Tage und weniger als 6 Monate alt ist).

• Öffnung in zwei Zeitfenstern, zwischen denen alle Badegäste das Hallenbad verlassen. Zeitfenster 1 von 8 bis 10 Uhr, Zeitfenster 2 von 11 bis 13 Uhr.