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Dienstag, 24.03.2020 - 17:00
5 min

Freiwillige Quarantäne - so erlebt sie Jan-Bernd Röllmann

Jan-Bernd Röllmann ist Chef des Marburger Stadtmarketings. Vor Kurzem kündigte der 57-Jährige an, während der Coronakrise in eine selbst gewählte Quarantäne zu gehen. Wie geht es ihm damit?

Markus Engelhardt: Redakteur Gladenbach
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
Jan-Bernd Röllmann, Geschäftsführer der Marburger Stadtmarketings, hat sich freiwillig in Quarantäne begeben. Foto: privat

Jan-Bernd Röllmann, Geschäftsführer der Marburger Stadtmarketings, hat sich freiwillig in Quarantäne begeben. Foto: privat

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JAN-BERND RÖLLMANN

Jan-Bernd Röllmann ist seit 2013 Geschäftsführer des Marburger Stadtmarketings. Zuvor war er knapp 20 Jahre als Unternehmer in der Gastronomie in Marburg tätig. Bereits während dieser Zeit war er in Politik und Wirtschaftsverbänden aktiv. Der 57-Jährige ist verheiratet und lebt in Lahntal-Kernbach.

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