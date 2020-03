Freiwillige Quarantäne - so erlebt sie Jan-Bernd Röllmann

Jan-Bernd Röllmann ist seit 2013 Geschäftsführer des Marburger Stadtmarketings. Zuvor war er knapp 20 Jahre als Unternehmer in der Gastronomie in Marburg tätig. Bereits während dieser Zeit war er in Politik und Wirtschaftsverbänden aktiv. Der 57-Jährige ist verheiratet und lebt in Lahntal-Kernbach.