Dienstag, 24.03.2020 - 17:00
5 min
Freiwillige Quarantäne - so erlebt sie Jan-Bernd Röllmann
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
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JAN-BERND RÖLLMANN
Jan-Bernd Röllmann ist seit 2013 Geschäftsführer des Marburger Stadtmarketings. Zuvor war er knapp 20 Jahre als Unternehmer in der Gastronomie in Marburg tätig. Bereits während dieser Zeit war er in Politik und Wirtschaftsverbänden aktiv. Der 57-Jährige ist verheiratet und lebt in Lahntal-Kernbach.
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