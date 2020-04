Freundlich und dominant

Kater Merlin ist jung und sehr aktiv. Er sucht ein Zuhause als Einzelprinz. Foto: Birgit Schönig

MARBURG-CAPPEL (en). Der hübsche schwarzweiße Merlin kam als unkastrierter Kater mit einigen Kampfverletzungen aus Stadtallendorf ins Tierheim.

Seine Besitzer waren bekannt, hatten aber offenbar kein Interesse mehr an ihm, denn er wurde trotz mehrfach versuchter Kontaktaufnahme nicht abgeholt.

Merlin ist zirka 2 Jahre alt, sehr aktiv und verspielt. Seine Verletzungen sind nun verheilt und er wurde kastriert. Menschen gegenüber ist Merlin zutraulich, freundlich und sucht sofort den Kontakt. Bei Artgenossen entscheidet bei ihm eher die Sympathie, wobei er allerdings sehr dominant auftritt. In seinem künftigen Zuhause möchte Merlin daher lieber Einzelprinz sein. Er bekommt gerne Aufmerksamkeit, möchte aber auch mal seine eigenen Wege gehen.

Nach ausreichender Eingewöhnung, sollte er unbedingt Freigang in katzensicherer Umgebung genießen dürfen. Denn Merlin hat viel Temperament und braucht als junger, aktiver Kater auch entsprechende Auslastung. Eine Katzenklappe wäre ideal.

Der Kater passt

auch in eine Familie

Merlin eignet sich durchaus als Familienkater mit Kindern, die dem Grundschulalter entwachsen sind und etwas Katzenerfahrung mitbringen. Das Tierheim wünscht sich für ihn Menschen, die viel Zeit zum Spielen und Kuscheln haben.

Wer sich für den süßen Merlin interessiert, kann ihn im Kreistierheim in Cappel im Gewerbegebiet "Im Rudert" kennenlernen. Um die Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, hat das Tierheim vorsorglich für Besucher geschlossen. Einzelne Termine zur Vermittlung eines Tieres können jedoch telefonisch unter der Nummer 0 64 21- 4 67 92 oder per E-Mail an tierheim@marburg.de vereinbart werden; das Büro ist freitags, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.