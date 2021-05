Friseur bei Überfall geschlagen

Jetzt teilen:

CÖLBE - Cölbe (red). Die Kripo Marburg sucht Zeugen, nachdem sich am Dienstag, 18. Mai, ein versuchter Raub in der Kasseler Straße in Cölbe ereignete. Zwischen 17 und 17.35 kamen zwei junge Männer zum Friseursalon in der Kasseler Straße. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Inhaber schlug ihn ein Tatverdächtiger mehrfach gegen die Brust und griff nach der Goldkette des Opfers. Der 68-Jährige bemerkte noch das Hinunterfallen der gerissenen Kette und steckte sie in eine Hosentasche.

Daraufhin umarmte ihn der Tatverdächtige und versuchte dabei, in die Hosentasche des Opfers zu greifen. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung der Tankstelle in der Kasseler Straße. Vermutlich bedingt durch Vorerkrankungen erlitt der 68-Jährige nach den Schlägen auf die Brust gesundheitliche Probleme und befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.