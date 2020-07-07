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Dienstag, 07.07.2020 - 16:30
2 min

Fronhausen sagt Teilnahme am autofreien Sonntag ab

Fronhausen hat ihre Teilnahme am autofreien Sonntag auf der Landesstraße 3048 abgesagt. Ebsdorfergrund hingegen treibt die Planungen voran.

Von Gianfranco Fain
Fronhausen hat ihre Teilnahme am autofreien Sonntag auf der Landesstraße 3048 abgesagt. Archivfoto: Edgar Meistrell

Fronhausen hat ihre Teilnahme am autofreien Sonntag auf der Landesstraße 3048 abgesagt. Archivfoto: Edgar Meistrell

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