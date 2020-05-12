Dienstag, 12.05.2020 - 18:15
4 min
Fründt über Infizierte: "Wir machen keine Hexenjagd"
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
CTV+GJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzYwjiLw4tETyyVRW1ozEyp3WyM2yypaIhMlObLKDtMTIhVRkuozEepzIcp2IhVTIcozHtM3YQgfBsMKWyVSMypzShqUqipaE1ozptLzIcVTEypvOSnJ5xj6EgoKIhMlOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVZB8LzIlqUWuM2IhVP0trzIcqTqfMJywnPOmnJ5xVRWyp2AbpfBxozg1ozqyovOaMJkiL2gypaDtq29lMTIhYPOxnJHtJzSboTIhVTiQgz5hqTIhVUAwnT9hVTWuoTDtq2yyMTIlVUA0MJyaMJ4hVRkuozElj6E0nJ4tF2ylp3EyovOTpfB8ozE0VPuGHRDcVTuuqPOcovOxMKVtH2y0raIhMlOxMKZtFTS1pUDgVUIhMPOTnJ5uoacuqKAmL2u1p3AmnKE6qJ5aVZB8LzIlVTEcMFOun3E1MJkfMFOGnKE1LKEco24tnJ4tGJSlLaIlMl1PnJIxMJ5eo3OzVTyhMz9loJyypaDh
ETSmVUAuM3DtMTyyVRkuozElj6E0nJ4tYv4h
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFOBLJAbqzIlMz9fM3IhMlOxMKVtF29hqTSeqTHtqz9hVRAipz9hLF1WozMcrzyypaEyowb8Y2V+
DJ5zLJ5aplObLJWyVTEypvOGL2u3MKWjqJ5eqPOxMKZtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKEmVTS1MvOxMKVtqTIfMJMiozymL2uyovOVo3EfnJ5yVTqyoTIaMJ4hVREcMFO3nKWxVTyhraqcp2AbMJ4tq2IhnJqypvOmqTSlnlOhLJAbM2IzpzSaqPjtp29xLKAmVTEcMFOAnKEupzWynKEypvOmnJAbVUA0j6Eln2IlVTEypvOBLJAbqzIlMz9fM3IhMlO2o24tF29hqTSeqTIhVUqcMT1yovOej7MhozIhYvNvETSmVTymqPOiLzIlp3EyVSOlnJ9lnKGQcUDvYPOmLJq0MFOYnKWmqTIhVRMlj7khMUDhVREuplOzj7kbpzHtMTS6qFjtMTSmplOALKWvqKWaYHWcMJEyozgipTLtLKIwnPOvqJ5xMKA3MJy0VTq1qPOxLKA0MJuyYvNvETyyVRuypzS1p2MipzEypaIhMlOcp3DtozywnUDtMTyyVR1yozqyVTEypvOTLJkfrzSboTIhYPOmo25xMKWhVTEcMFOnLJufVTEypvOAMJ5mL2uyovjtMTyyVT1uovOeo250pz9foTyypzIhVT11p3ZhVvOOn3E1MJkfVZB8LzIlpUYQiTMyVTEypvOZLJ5xn3WynKZtBQNjVRgioaEun3EjMKWmo25yov4tFJ4tMJyhMJ0tEzSfoPObLJWyVTSfoTIcovOynJ5yVTyhMzy6nJIlqTHtHTIlp29hVT1ynUVtLJkmVQRjZPOYo250LJg0pTIlp29hMJ4tM2IbLJW0YvOKMKVtp2ywnPOcovObj6E1p2kcL2uypvOEqJSlLJ50j6EhMFOvMJMcozEyqPjtq2ylMPOyLzIhMzSfoUZtpzIaMJkgj6GQa2yaVTShM2IlqJMyov4tVxEuMfB8pvOgqKAmVTIcozyaMKZtLJ4tHTIlp29hLJjtqz9lM2IbLJk0MJ4tq2IlMTIhYPO6qJ1cozEyp3DtLzIzpzymqTI0YvVtETImnTSfLvOaMJWyVTImVTEcMKAyVSqiL2uyVUqynKEypzHtE2ImpUYQcTAbMFjtq2yyVTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPO1oaEypaA0j7k0raDtq2IlMTIhVTguoz4h
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFOTLJkfrzSboTIhVTygVRkuozEepzIcpmb8Y2V+
VxEuVUAynTIhVUqcpvOlMJAbqPOjo3AcqTy2VTS1plVfVUAuM3EyVRgcpaA0MJ4tEaYQiT5xqP4tVxEuplOfnJIaqPO6qJ0tM3Wij59yovOHMJyfVTS1L2ttMTSlLJ4fVTEup3Ztq2ylVTWcplOdMKE6qPOeMJyhMJ4tDKImLaW1L2ttnJ4tMJyhMJ0tDJk0MJ4gVT9xMKVtHTMfMJqynTIcoFObLJWyov4vVREuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPObLJWyVTMlj7kbrzIcqTyaVTyhVRuynJ1yovOcozMipz1cMKW0VUIhMPOHnKOjplOaMJqyLzIhVUAiq2yyVSAwnUI0rzgfMJyxqJ5aVUMypaEynJk0YvOCLvOxnJHtJzSboTIhVUAiVTqypzyhMlOvoTIcLzIhYPOgj7kmp2HtozSwnPOxMJ4tLJg0qJIfoTIhVPWgLKAmnKMyovOZo2AeMKW1ozqyovVtLJWaMKqupaEyqPO3MKWxMJ4h
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFN8Y2V+CTV+HGjiLw48Lw51o3EyVTShVR5yqJyhMzIeqTyiozIhBwjiLw4=
GzSwnPOynJ5ypvOJo3WaLJWyVTEypvOPqJ5xMKAlMJqcMKW1ozptoKImplOynJ4tGTShMTglMJymVR1uj59hLJugMJ4tMKWapzIcMzIhYPO3MJ5hVTEcMFOnLJufVTEypvOBMKIcozMyn3Eco25yovOcoz5ypzuuoTVtMJyhMKVtI29wnTHtLzIcVT1ynUVtLJkmVQHjVRIln3Wuozg0MJ4tnzHtZGNjVQNjZPOSnJ53o2uhMKVtoTyyM3DhVRygVRkuozEepzIcplOfnJIaqPOxMKVtI2IlqPOun3E1MJkfVTWynFN0YQRtFJ5zMJg0nJ9hMJ4hVSA0MJyaqPOxnJHtJzSboPOmqTSlnlOuovjtVzEuoz4topB8p3A0MJ4tq2ylVZB8LzIloTIaMJ4fVRkiL2gypaIhM2IhVUqcMJEypvO6qKYQiTAeraIzLJulMJ4hVSAiVUMcMJkyVTuuqUEyovO3nKVtLzymnTIlVTSvMKVtoz9wnPOhnJHhVvOGnJHtpTIlp8B2ozkcL2ttnTSfqTHtMTyyp2HtHKIiqTHtVzoQiUVtqzyyoPO6qFObo2AbVvjtp2SaqTHtEaYQiT5xqP4=
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEyovOOoaA0MJAeqJ5ap29lqQb8Y2V+
ETyyVTIlp3EyovOWozMcrzyypaEyovOcoFOZLJ5xn3WynKZtp2IcMJ4tLJkfMFOuqKZtH2gcM2IvnJI0MJ4tnJ4tH8B8MUEcpz9fVT9xMKVtFKAwnTqfVTqyn29goJIhYt==
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFOWozMipz1uqTyioaAjo2kcqTyeVTEyplOZLJ5xn3WynKAypmb8Y2V+
ETIlVRkuozEepzIcplOcozMipz1cMKWyVZB8LzIlVTSeqUIyoTkyVRMuoTk6LJufMJ4tnJ4tHUWyp3AyoJy0qTIcoUIhM2IhYPOxnJHtLKIwnPOuqJLtp2IcozIlVRyhqTIlozI0p2IcqTHtqJ5xVTS1MvOTLJAyLz9inlO2MKYQgzMzMJ50oTywnUDtq2IlMTIhYt==
CTV+Yv4hVZB8LzIlVRMipzEypaIhM2IhYPOuqJAbVTEyovOKo2uho3W0VUMiovOWozMcrzyypaEyovO6qFO2MKYQgzMzMJ50oTywnTIhBwjiLw4=
VxoQiUVtqJ5mVTymqPOyplO3nJAbqTyaYPO3nJHtqzyyoTHtGJIhp2AbMJ4tnJ5znKccMKW0VUAcozDfVUqcMFO2nJIfMFOxLKMiovOmqTS0nJ9hj6ElVTWynTShMTIfqPO1ozDtq2yyVUMcMJkyVTWyLKEgMKDtq2IlMTIhVvjtp2SaqTHtGTShMUYQcUEcovOTpfB8ozE0YvNvIz9hVTEyovO1oaZtLzIeLJ5hqTIhVRyhMzy6nJIlqTIhVTqynUDtn2IcozHtE2Izj6EbpzE1ozptLKImYPO3MJyfVUAcMFOmnJAbVTyhVTwQcUImoTywnTIlVSS1LKWuoaGQcT5yVT9xMKVtnJ4tp3EuqTyiofBxpzIlVRWynTShMTk1ozptLzIznJ5xMJ4vYPOmLJq0MFOTpfB8ozE0YvNvETImnTSfLvOcp3DtMJyhMFOPMKWcL2u0MKWmqTS0qUIhMlQQiTWypvOKo2uho3W0MFO2o24tFJ5znKccMKW0MJ4tqfB2oTkcMlO1ozIlnTIvoTywnPOzj7klVTEcMFOPMJiQcT1jMaIhMlOxMKVtF3Wcp2HhVRqyMzSbpvOaMJu0VUMiovOxMJ5dMJ5cM2IhVTS1pljtMTyyVT5cL2u0VUqcp3AyovjtMTSmplOmnJHtnJ5znKccMKW0VUAcozDtqJ5xVUAcL2ttozywnUDtLJ4tFUyanJIhMF0tqJ5xVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVTuuoUEyov4v
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEyovOIoJquozptoJy0VRyhMzy6nJIlqTIhBwjiLw4=
Vyqyoz4tp2yyVTyhVTIcozIlVRqyoJIcozEyVTIcovOiMTIlVUc3MJxtFJ5znKccMKW0MFObLJWyovjtMTShovO3MJaQalOdMJEypvjtq2IlVTEuplOcp3DvYPOypzgfj6ElqTHtF2ylp3EyovOTpfB8ozE0YvOSplObLJWyVTIcozIhVRMuoTjtM2IaMJWyovjtLzIcVTEyoFOynJ5yVTyhMzy6nJIlqTHtHTIlp29hVTWyMUWinUDtq3IlMTHhVPWKnKVtoJSwnTIhVTgynJ5yVRuyrTIhnzSaMP4vVSIhqTIlVTShMTIlMJ0tFfB2pzptDzIboTIhVPuTESNcVTuuqUEyVUc1qz9lVTEuplOJo3WaMJuyovOxMKZtGTShMTglMJymMKZtLzIapfB8j590VUIhMPOxLJWynFOuqJAbVTEuplOJMKWbLJk0MJ4tnJ5hMKWbLJkvVTEypvOTESNtLzIcoFOIoJquozptoJy0VTEyoFOQo3WiozRgIzylqKZtn3WcqTymnJIlqP4=
CTV+Yv4hVZB8LzIlVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOxMKZtGTShMTglMJymMKZ6CP9vCt==
DJkfMFOapfB2j59ypzIhVSMypzShp3EuoUE1ozqyovOcovOxnJImMJ0tFzSbpvjtMKE3LFOxMKVtITSaVTEypvOZLJ5xq2ylqUAwnTSzqPOiMTIlVTEypvOHLJptMTIlVR5uL2ubLJk0nJqeMJy0YPO3qKWxMJ4tLJWaMKAuM3Dh
CTV+Yv4hVTEyovOOqKA0LKImL2ttoJy0VTEyovOYo21gqJ5yovOcoFOZLJ5xn3WynKZ6CP9vCt==
ETyyVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVUqypzEyovOcovOlMJqyoT3QcZBsnJqyovOHMJkyMz9hn29hMzIlMJ56MJ4tj7kvMKVtMTyyVTSeqUIyoTkyovOSoaE3nJAeoUIhM2IhVUIhMPOJo3WaLJWyovOcozMipz1cMKW0YvOTpfB8ozE0VTkiLaEyVTyhp2Wyp29hMTIlMFOxnJHtFJ5zo3WgLKEco25mpT9fnKEcnlOxMKZtnTImp2ymL2uyovOZLJ5xn3WynKA0LJqypljtMTIlVUGQcTqfnJAbVT1ynUWypzHtEF1ALJyfplO6qFOxMJ4tqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbMJ4tITuyoJIhVUMypaAyozEyYt==
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFOOoacunTjtLJ4tMUIlL2uaMJoQiTulqTIhVSEyp3EmBwjiLw4=
DJ5hLFOVo2MgLJ5hVPuZnJ5eMFxtMaWuM3EyVT5uL2tfVUqupaIgVTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOhnJAbqPOxnJHtJzSboPOxMKVtMUIlL2uaMJoQiTulqTIhVRAipz9hLF1HMKA0plOeMJ5hMF4tETSmVUAynFO3nJAbqTyaYPO1oFO6qJ0tDzIcp3OcMJjtMTyyVRE1ozgyoUccMzMypvO6qFOeMJ5hMJ4fVUAuM3EyVUAcMF4tETyyVSEyp3EmVUsQiUWxMJ4tqz9hVTEypvOYLKAmMJ7QcUW6qTkcL2uyovOJMKWynJ5cM3IhMlOiMTIlVTEyovOVLKImj6ElraEyovOxqKWwnTqyMfB8nUW0YPOyoaEaMJqhMKEyVRgcpaA0MJ4tEaYQiT5xqP4tJaIlVScynKDtM2IvMFOyplOeMJyhMFNvn29ipzEcozyypzIhMTHtH3EyoTkyVv4tVxEuplOcp3DtLKIwnPO1ozIlnTIvoTywnP4tH2yyVTiQgz5hMJ4tnTI1qTHtM2I0MKA0MKDtq2IlMTIhVUIhMPOmnJ5xVT5yM2S0nKLhVR1ipzqyovOmnJ5xVSAcMFOcovOYo250LJg0VT1cqPOynJ5yoFOWozMcrzyypaEyovO1ozDtofBxL2umqTHtI29wnTHtMTShovOjo3AcqTy2YvVtETSmVUAynFOeMJyhVSAwnUI0rvO2o3VtMTIgVSMcpaImYvOUMKEyp3EyqPO3j7klMTIhVR1yoaAwnTIhYPOxnJHtH3ygpUEioJHtLKIzrzIcM2IhVT9xMKVtnJ4tF29hqTSeqPOgnKDtFJ5znKccMKW0MJ4tq2SlMJ4h
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEcMFOOpzWynKDtnJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMmb8Y2V+
Iz9hVRShMzShMlOuovObLJWyVTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOxMKZtF3WynKAyplOxnJHtG2WypzS1MaAcL2u0VTqynTSvqP4tETyyVREcMJ5mqTkynKA0qJ5aMJ4tMTIlVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlOmMJyyovOuqJMlMJAbqPOypzuuoUEyovO3o3WxMJ4hVREypvOYpzIcplObLKDtMJyhMJ4tF3Wcp2Ihp3EuLvOynJ5aMKWcL2u0MKDfVTEypvO6qJ0tDJ5zLJ5aVTEypvODLJ5xMJ1cMFOlMJqyoT3QcZBsnJptM2I0LJq0VTuuqPO1ozDtnJ56q2ymL2uyovOhLJAbVRWyMTSlMvO6qKAuoJ1yovOeo21gqP4tET9lqPOmMJxtqJ50MKVtLJ5xMKWyoFOxnJHtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVTyhVTEypvOJMKW3LJk0qJ5aVZB8LzIlpUYQiTM0VUqipzEyovjtMTSgnKDtMTyyVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlObLJ5xoUIhM3Azj6EbnJptLzkynJWyVP0traIgVRWynKAjnJIfYPOcozEyoFOlqJ5xVQVjZPOAnKEupzWynKEypvOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VT51qUcyovjtnJ0tFTIcoJYQiUWiVUc1VTSlLzIcqTIhYvORnJHtIzIlq2SfqUIhMlOupzWynKEyVT1cqPOHMKWgnJ52MKWaLJWyov4tVxEuplO3nKWxVUqynKEypvOuqJMlMJAbqPOypzuuoUEyovjtMKWmqT1uoPOvnKZtraIgVRIhMTHtMTImVRcunUWypl4v
CTV+Yv4hVZB8LzIlVTEyovOTLJAbMTyyoaA0VRqyp3IhMTuynKDtMTImVRkuozEepzIcp2ImYwjiLw4=
ETSmVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTWyp2Abj6EzqTyaqPOmnJAbVTMup3DtLKImp2AboTyyj59fnJAbVT1cqPOxMJ0tozI1LKW0nJqyovOQo3WiozRgIzylqKZtqJ5xVUqcpzDtMTSvMJxtqz9hVTI4qTIlozIhVR1cqTSlLzIcqTIlovjtqz9hVRShM2ImqTIfoUEyovOuqKZtLJ5xMKWyovOOLaEynJk1ozqyovOxMKVtIzIlq2SfqUIhMlO1ozDtraIgVSEynJjtLKIwnPO2o24tMJuyoJSfnJqyovOYo2kfMJqyovO1oaEypaA0j7k0raDh
CTV+Yv4hVZB8LzIlVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVUAynKEyoaZtDaIhMPO1ozDtGTShMQb8Y2V+
ETIlVRkuozEepzIcplObLKDtraqynFO6qKCQcUE6oTywnTHtGJy0LKWvMJy0MKVtqz9gVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0VUc1M2I3nJImMJ4tLzIeo21gMJ4hVRImVTuuozEyoUEyVUAcL2ttqJ0tH3E1MTIhqTyhozIhYPNvMTyyVUqyozyaVTWcplOaLKVtozywnUDtM2ImL2u1oUDtq2SlMJ4vYPOmLJq0MFOxnJHtGTShMUYQcUEcov4tDzIcMTHtq8B8pzEyovO2o3WypaA0VT5cL2u0VT1ynUVtLzIhj7M0nJq0YPOxLKZtMJyaMJ5yVSOypaAiozSfVUAynFOvnKAfLJ5aVTS1p3WynJAbMJ5xVTqyq2ImMJ4hVSMioaAynKEyovOxMKZtGTShMTImVTuuLzHtMKZtn2IcozHtpTIlp29hMJkfMFOiMTIlVTMcozShrzyyoTkyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTqyM2IvMJ4hVRkuozDtqJ5xVRW1ozDtq8B8pzEyovOcovO1oaWyM2IfopBxj59cM2IhVRSvp3GQcT5xMJ4tH2AbqKE6n2kynJE1ozptnJ4tMTIhVRglMJymVTkcMJMypz4h