Führungen, Workshops, Künstler-Dialoge

Klaus Lomnitzer zeigt "überunter maulwurfshügeln". Er ist auch am 28. Juli persönlich zu Gast im Museum.

MARBURG - Für diesen Sommer hat das Kunstmuseum Marburg ein Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm zusammengestellt, bei dem der Blick hinter die Kulissen im Fokus steht. Erneut ist eine Vielzahl der Veranstaltungen kostenlos.

So ist am Donnerstag, 28. Juli, um 19 Uhr Klaus Lomnitzer zu Gast im Kunstmuseum und spricht über sein Künstlerbuch. In Kooperation mit dem Projekt "Kunst.Labor.Stadt.Platz" wird am Mittwoch, 14. September, der Workshop "Perspektivwechsel" zum Thema Nachhaltigkeit angeboten. Außerdem wirft der Kunsthistoriker und Denkmalpfleger André Rompf am Donnerstag, 29. September, in seinem Vortrag einen Blick auf die Geschichte der Biegenstraße.

Im Juli und September findet jeden Mittwoch eine Kunstpause statt, bei der Interessierte vor ausgewählten Kunstwerken ins Gespräch kommen. Wieder im Programm ist auch der Sonntagsspaziergang am 28. August um 15 Uhr, der in lockerer Atmosphäre einen Einblick in die Welt der Kunst ermöglicht. Betreut von Dozentinnen der Kunstwerkstatt Marburg findet ein abwechslungsreiches Workshop-Programm statt. In der studentischen Initiative "KreativeFreiräume" treffen sich regelmäßig kreative Köpfe, malen, betrachten Kunst und tauschen Ideen aus.

Workshop im Kunstmuseum Marburg.

Bis zum 3. Oktober zeigt Klaus Lomnitzer in "überunter maulwurfshügeln" polyschichtige Malerei und Zeichnung. Werke von Anja Köhne und Sinja Kemper sind bis zum 14. August im Rahmen der Ausstellungsreihe "Penny Stocks" in Kooperation mit dem Institut für Bildende Kunst zu sehen. Am Mittwoch, 20. Juli, um 15 Uhr findet ein Artist-Talk mit den beiden Künstlerinnen statt. Vom 21. Juli bis 30. September wird die Ausstellung "Blick auf Marburg - Porträts einer Stadt" in der Grafischen Sammlung präsentiert. Die Schau zeigt Werke der Museumssammlung mit Stadtansichten vom 16. bis 20. Jahrhundert. Beleuchtet werden Perspektiven auf die Stadt an der Lahn in Grafik und Malerei.